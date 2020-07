Wegen Corona: ATP-Turnier in Washington abgesagt

Eigentlich sollte das ATP-Turnier in Washington den Neustart der Herrentour nach der Corona-Pause einläuten, aber nun wurde das Event abgesagt.

Nachdem die Corona-Fallzahlen in den USA über die vergangenen Wochen weiterhin steigend waren, wurde unter den Spielern und in den sozialen Medien schon eifrig diskutiert, ob die Tour im August fortgesetzt werden kann. Während das WTA-Turnier in Palermo vor wenigen Stunden strenge Sicherheitsmaßnahmen veröffentlichte, fiel in Washington die Entscheidung auf eine Absage. Wie vermutet sind die Corona-Pandemie und die damit verbundenen strengen internationalen Reisebedingungen der Grund für diese Entscheidung. Der Termin der Citi Open wurde auf 2021 verlegt.

Eigentlich sollte das Turnier am 14. August starten und als Vorbereitungsturnier auf die US Open dienen. Die Absage der Citi Open wirft nun allerdings auch Fragen im Hinblick auf die Austragung der US Open auf, die vom 31. August bis 13. September stattfinden sollen. Turnierdirektor Stacey Allaster versicherte allerdings jüngst der New York Times, dass weiterhin alles wie nach geplant verlaufe.

Die Citi Open in Washington sind abgesagt. Sie hätten die Rückkehr der ATP-Tour bedeutet. https://t.co/0uFx30QVUQ — Chip & Charge (@ChipundCharge) July 21, 2020

Vor den US Open sollen die Western and Southern Open, die normalerweise in Cincinnati gespielt werden, ebenfalls in Flushing Meadows stattfinden. Auch hier stehe, laut Allaster, einer planmäßigen Austragung unter den bereits kommunizierten Sicherheitsmaßnahmen nichts im Weg. Spielerinnen und Spieler sowie ihre Teams und Mitarbeiter sollen sich in einer sogenannten sicheren und gesunden „Bubble“ (zu deutsch: Blase) bewegen.