French Open: Von 20.000 auf 1.000 Zuschauer pro Tag

Paris (SID) – Bei den French Open in Paris werden aller Voraussicht nach deutlich weniger Zuschauer als bislang angenommen die Tennismatches verfolgen können. Die französische Regierung kündigte an, dass ab Samstag eine Obergrenze von 1.000 Personen für Großveranstaltungen auch in der Hauptstadt gilt.

Am Sonntag beginnt das Grand Slam-Turnier, das seine erwarteten Zuschauerzahlen immer wieder korrigieren musste. Eine offizielle Mitteilung von Turnierseite gibt es noch nicht. „Die Situation verschlechtert sich weiter“, sagte der Gesundheitsminister Oliver Veran im französischen Fernsehen. „Vor allem der Druck auf die Krankenhäuser erfordert es, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen.“

Zuletzt gingen die Veranstalter von 5.000 Fans pro Tag auf der Anlage aus. Zuvor hatten sie mit 11.500 Zuschauern gerechnet. Im Juli war sogar von 20.000 Fans die Rede. Die Zahlen neuer Coronainfektionen sind im deutschen Nachbarland zuletzt deutlich in die Höhe gegangen. Frankreich zählt zu den von der Pandemie stark betroffenen Ländern in Europa.