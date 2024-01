Wer ist Ella Seidel? 10 Fakten zur deutschen Top-Juniorin

Als einzige Deutsche kämpfte sich Ella Seidel erfolgreich durch die Qualifikation von Melbourne und steht nun erstmals im Hauptfeld eines Grand Slam-Turniers. Wir stellen Ihnen die 18-Jährige genauer vor.

1. Woher kommt Ella Seidel?

Ella kam in Hamburg am 14. Februar 2005 zur Welt und lebt dort auch noch heute. Ihr Vater Lars Seidel ist Geschäftsführer beim Hamburger Immobilienmakler Grossmann und Berger. Lars Seidel war auch lange Jugendwart beim Hamburger Traditionsclub Klipper THC.

2. Seit wann spielt sie Tennis?

Im Alter von sechs Jahren begann Ella mit dem Tennis- und Hockeysport beim Klipper THC. Schon früh konzentrierte sie sich aber auf Tennis, „weil es mich gereizt hat, allein auf dem Platz zu stehen, wo es nur Gewinnen oder Verlieren gibt“, wie sie dem Hamburger Abendblatt einmal verriet. Mittlerweile spielt Ella für den Hamburger Club an der Alster in der 1. Damen-Bundesliga.

3. Muss Ella Seidel noch zur Schule gehen?

Nein, Ella hat bereits 2022 an der Hamburger Eliteschule des Sports ihr Abitur gemacht – weil sie im Laufe ihrer Schullaufbahn gleich zwei Klassen übersprang. Das Lernen fällt ihr offensichtlich leicht. Den großen Vorteil, so früh mit der Schule fertig zu sein, sieht sie vor allem darin, „dass ich ein Jahr früher alles auf meine Tenniskarriere setzen konnte“. Für Ella war es immer klar, dass sie Tennisprofi werden würde. „Ich spiele Tennis, weil es sehr viel Spaß macht und weil ich das möchte. Dafür habe ich mich entschieden. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich auf den Platz gehe und Matches spielen kann“, sagte sie 2022 dem Stadtmagazin Szene Hamburg. Ihre Ziele formulierte sie schon als 15-Jährige klar und deutlich: Einzug in die Top 10 der Damen-Weltrangliste und der Sieg bei einem Grand Slam-Turnier.

4. Was macht sie in ihrer Freizeit?

Ihren eigenen, schon etwas älteren Angaben zu Folge gehören Backen, Malen und Freunde treffen zu ihren Hobbys. Besonders gern zeichnet sie Cupcakes, die sie zuvor selbst gebacken hat. Auf ihrem Instagram-Profil tauchen auch Fotos vom Skifahren auf.

5. Wer ist ihr großes Vorbild?

Im Dezember 2020 lautete Ellas Antwort auf diese Frage: Simona Halep. „Ich mag an ihr ihren großen Kämpfergeist. Auch wenn das Spiel schon verloren scheint, kämpft sie sich immer wieder zurück“, sagte sie in einem Beitrag auf der „Team Hamburg“-Website von der Stiftung Leistungssport Hamburg, die Ella jahrelang gefördert hat. Ihr Lieblingsschlag ist übrigens der Aufschlag.

6. Welche nationalen Erfolge hat Ella Seidel vorzuweisen?

Sie gilt schon lange als großes Talent im deutschen Damentennis und wurde zweimal Deutsche Jugendmeisterin: 2019 in der U14-Altersklasse, 2021 in der U16-Altersklasse. Im Dezember 2022 wurde sie schließlich Deutsche Meisterin bei den Damen und setzte damit die Erfolgswelle von Hamburger Spielerinnen weiter fort. Denn 2020 wurden Noma Noha Akugue und 2021 Eva Lys Deutsche Meisterinnen. Mit beiden spielt Ella in der 1. Damenmannschaft vom Hamburger Club an der Alster in der 1. Damen-Bundesliga. 2023 belegte das Team den fünften Platz, Ella gewann drei von vier Einzeln und alle vier Doppel. 2021 wurde sie als größtes Hamburger Sporttalent ausgezeichnet.

7. Was hat sie auf internationaler Ebene als Juniorin erreicht?

Im September 2022 kletterte sie auf der ITF-Juniorinnen-Weltrangliste hoch bis auf Platz 19. Sie gewann insgesamt 7 ITF-Juniorinneneinzeltitel und spielte bei allen vier Junior-Grand Slam-Turnieren mindestens einmal mit. Ihr bestes Resultat: 2023 gewann sie bei den Australian Open zwei Runden und schied im Achtelfinale aus. Im Doppel allerdings drang sie 2022 bei den US Open mit Partnerin Carolina Kuhl bis ins Juniorinnen-Endspiel. Dort verlor das deutsche Duo aber gegen Lucie Havlickova und Diana Shnaider.

8. Wie gelang ihr der Wechsel von der Junioren- auf die Damen-Tour?

Schon 2021 und 2022 absolvierte Seidel ihre ersten ITF-Damenturniere. 2022 gewann sie 15 ihrer 27 ITF-Matches und stand zum Jahresende auf Rang 585 in der WTA-Weltrangliste. 2023 startete sie dann richtig durch. Sowohl auf ITF-Level als auch bei kleineren WTA-Events gewann sie insgesamt 50 Matches und erreichte fünf Endspiele. In Stuttgart-Vaihingen, Braunschweig und Bratislava holte sich Ella jeweils den Titel. Beim WTA 250er-Turnier in Hamburg gab sie 2023 per Wildcard ihr Debüt auf großer Bühne – und verlor in der ersten Runde gegen Jule Niemeier mit 6:7, 6:1, 3:6.

Sie verbesserte sich über das Jahr gesehen um fast 400 Plätze im WTA-Ranking und schloss die Saison als Nummer 195 ab. Aktuell rangiert sie auf Position 172 – ihr bisheriger Karrierebestwert. Bundestrainerin Barbara Rittner, die Ella Seidel sowie Eva Lys und Noma Noha Akugue aktuell auf ihrem Australien-Tripp begleitet, sagte vor dem Start der Qualifikation der Australian Open 2024 in Melbourne: „Ella hat sicherlich die beste Entwicklung gemacht, jetzt betritt sie Neuland. Sie muss jetzt begreifen, dass sie gut genug ist, die Top 100 anzugreifen.“

9. Wie lief die Qualifikation bei den Australian Open 2024 für Ella Seidel?

Überragend! Was man nicht vergessen darf: Es war die erste Grand Slam-Quali für Ella – und sie konnte sich auf Anhieb für das Hauptfeld qualifizieren. Das ist an sich schon ein Riesenerfolg. Gleich zu Beginn bekam es Ella mit Elizabeth Mandlik zu tun, die im Sommer 2023 noch in den Top 100 gestanden hatte. Mandlik, Tochter der vierfachen Grand Slam-Siegerin Hana Mandlikova, ist aktuell auf Rang 116 platziert – also mehr als 50 Plätze vor Ella Seidel. Aber die Hamburgerin setzte sich mit 6:3, 2:6, 6:4 durch.

Die beiden deutschen Spielerinnen Noma Noha Akugue und Ella Seidel werden künftig von @HUGOBOSS ausgestattet. Ja, der Herrenausstatter hat nun auch eine Tenniskollektion für Damen im Programm. pic.twitter.com/CuNVcaQ9pT — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) January 11, 2024

Ein echter Krimi entwickelte sich in der zweiten Quali-Runde: Gegen die Britin Francesca Jones lag Ella schon 6:3, 4.1 vorne. Dann verlor sie aber den Faden, nachdem Jones ein Spiel, das 13-mal über Einstand ging, noch holte und zum 2:4 verkürzte. Ella verlor den zweiten Durchgang im Tiebreak und lag dann im Entscheidungssatz mit 0:4 hinten. Jones hatte sogar die Chance auf 5:0 davonzuziehen. Aber Elle bewies Kämpferqualitäten und gleich tatsächlich noch zum 4:4 aus. An dieser Stelle gab ihre Gegnerin wegen Krämpfen auf. Eins ist klar: Wäre es zum 0:5 im dritten Satz gekommen, wäre der Traum vom ersten Grand Slam-Hauptfeld für Ella geplatzt. Aber so stand sie im Quali-Finale und zeigte gegen Hailey Baptiste (WTA# 131) eine hervorragende Leistung: 6:0, 6:4-Sieg, um sicher ihren Platz im Hauptfeld zu ergattern.

10. Gegen wen muss Ella Seidel im Hauptfeld antreten?

Ihre Gegnerin ist Titelverteidigerin Aryna Sabalenka. Das ist natürlich ein Knaller. „Ich hätte lieber ein anderes Los gehabt als diesen Hammer-Mega-Brocken“, sagt Barbara Rittner dem NDR. „Aber es wird sicherlich eine tolle Erfahrung für Ella, sie freut sich.“ Das Schöne für alle deutschen Fans: Das Match beginnt am Sonntagvormittag deutscher Zeit! Ja, auch die Australian Open beginnen nun schon am Sonntag. Sabalenka gegen Seidel ist das zweite Match der ersten Night-Session im Melbourne Park, live zu sehen bei Eurosport. Manchmal geht es also ganz schnell von den Niederungen des Damentennis hinauf auf die größtmögliche Bühne – allein diese Erfahrung wird die weitere Karriere von Ella Seidel maßgeblich beeinflussen.