Williams bei den US Open im Viertelfinale

New York (SID) – Serena Williams hat bei den US Open in New York das Viertelfinale erreicht. Die 38-Jährige, an Nummer drei gesetzt, revanchierte sich mit einem 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 in einem hochklassigen Match gegen die Griechin Maria Sakkari für die vor zwei Wochen bei den Western and Southern Open an gleicher Stelle erlittene Achtelfinal-Niederlage.

Im 53. Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere trifft Williams auf die Französin Alize Cornet (Frankreich) oder Zweta Pironkowa (Bulgarien). Beide Spielerinnen sind ungesetzt.