Wimbledon 2025: So hoch ist das Preisgeld

Wimbledon schüttet inzwischen doppelt so viel Preisgeld aus wie vor zehn Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Gesamtpreisgeld um sieben Prozent gestiegen.

Das Gesamtpreisgeld in Wimbledon ist im Vergleich zum Vorjahr auf 53,5 Millionen Pfund (etwa 62,8 Millionen Euro) angewachsen und ist damit exakt doppelt so hoch wie die Summe, die vor zehn Jahren an die Teilnehmer in Wimbledon ausgezahlt wurde. Natürlich ist der Wert von 2025 eine neue Rekordsumme für den altehrwürdigen AELTC. Hier die einzelnen Gagen für Damen und Herren in Einzel, Doppel und Mixed.

Wimbledon 2025: Preisgeld im Einzel

Noch vor drei Jahren lag das Preisgeld für die Gewinner der Wimbledon Championships bei zwei Millionen Pfund (ca. 2,3 Mio. €) . Dieses Jahr werden sogar drei Millionen Pfund (ca. 3,5 Mio. €) für die Champions im Damen- und Herreneinzel ausgeschüttet.

Einzel-Runde Preisgeld 2025 (in Euro) Preisgeld 2024 (in Euro) Preisgeld 2023 (in Euro) Preisgeld 2022 (in Euro) Sieger 3.530.000 3.205.318 2.749.036 2.353.273 Finale 1.783.500 1.662.017 1.374.518 1.235.469 Halbfinale 909.000 848.816 701.882 629.501 Viertelfinale 469.500 445.183 397.733 364.757 4. Runde 281.500 268.297 242.149 223.561 3. Runde 178.500 169.763 153.244 141.196 2. Runde 116.000 110.405 99.433 91.778 1. Runde 77.500 71.229 64.339 58.832 Dritte Quali-Runde 49.000 47.486 42.113 37.652 Zweite Quali-Runde 30.500 29.679 25.443 22.356 Erste Quali-Runde 18.000 17.807 14.915 12.943

Wimbledon 2025: Preisgeld im Doppel

Auch im Doppel ist das Preisgeld angestiegen – allerdings nur um etwas weniger als fünf Prozent im Vergleich zu letztem Jahr. Zudem müssen sich die Doppelspieler das Preisgeld teilen. Das führt dazu, dass man als Sieger im Doppelwettbewerb weniger verdient als ein Einzelspieler, der das Viertelfinale erreicht.

Doppel-Runde Preisgeld 2025 (in Euro) Preisgeld 2024 (in Euro) Preisgeld 2023 (in Euro) Preisgeld 2022 (in Euro) Sieger 798.000 771.202 701.865 635.511 Finale 405.000 391.533 350.933 317.755 Halbfinale 204.000 198.104 175.466 158.878 Viertelfinale 102.500 99.663 87.733 78.850 3. Runde 51.500 49.832 42.404 38.837 2. Runde 30.500 29.662 25.735 23.537 1. Runde 19.500 18.687 16.084 14.711

Wimbledon 2025: Preisgeld im Mixed

Ähnlich wie beim Doppel ist auch das Preisgeld im Mixed-Wettbewerb um knapp 5% angestiegen. Doch ein Mixed-Team muss sich im Vergleich zum Doppel mit deutlich weniger zufriedenstellen: Die Sieger im Mixed verdienen nur etwa ein Fünftel von dem, was ein Sieger-Doppel verdient.