Wimbledon 2025: Alle Infos zu Teilnehmern, TV und Preisgeld

Am 30. Juni 2025 startet mit Wimbledon der einzige Rasen-Grand-Slam des Tennisturnierkalenders. Das Turnier an der Church Road in London zählt zu den traditionsreichsten Tennis-Events weltweit.

Neben dem für Grand-Slam-Turniere üblichem bestmöglichen Spieleraufgebot punktet das Turnier auch dieses Jahr wieder mit Rekordpreisgeldern.

Austragungsort, Datum und Rahmeninfos zu Wimbledon 2025

Gespielt wird im All England Lawn Tennis Club in London. Dieser umfasst 18 Showcourts. Der Centre Court bietet Platz für fast 15.000 Zuschauer, während die Anlage insgesamt Platz für ca. 42.000 Zuschauer hat. Das Qualifikationsturnier läuft vom 23. – 26. Juni. Das Hauptfeld startet am 30. Juni und endet am 13. Juli mit dem Herren-Finale im Einzel.

Ort: Centre Court Wimbledon, London, England

Centre Court Wimbledon, London, England Datum: 30. Juni – 13. Juli 2025

30. Juni – 13. Juli 2025 Kategorie: Grand Slam

Grand Slam Belag: Rasen

Rasen Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (ATP), Barbora Krejcikova (WTA)

Spielplan in Wimbledon 2025

23. – 26. Juni: Qualifikation

Qualifikation 30. Juni – 01. Juli: 1. Runde

1. Runde 02. – 03. Juli: 2. Runde

2. Runde 04. – 05. Juli: 3. Runde (Runde der letzten 32)

3. Runde (Runde der letzten 32) 06. – 07. Juli: Achtelfinale

Achtelfinale 08. – 09. Juli: Viertelfinale

Viertelfinale 10. Juli: Damen-Halbfinale

Damen-Halbfinale 11. Juli: Herren-Halbfinale

Herren-Halbfinale 12. Juli: Damen-Finale

Damen-Finale 13. Juli: Herren-Finale

Teilnehmerfeld in Wimbledon 2025

Bei den Herren führen Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev das Feld an. Bei den Damen sind es Aryna Sabalenka, Coco Gauff und Jessica Pegula

Top 10 der Setzliste Herren:

Top 10 der Setzliste Damen:

Welche deutschen Spieler sind 2025 in Wimbledon am Start?

Alexander Zverev ist die große deutsche Hoffnung im Herreneinzel. Ebenfalls für das Hauptfeld qualifiziert sind Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff. Über die Qualifikation könnte Yannick Hanfmann noch ins Hauptfeld rücken. Im Hauptfeld der Damen stehen mit Eva Lys, Tatjana Maria und Laura Siegemund ebenfalls drei Deutsche. Mit Ella Seidel und Jule Niemeier treffen zwei weitere Deutsche in der Qualifikation aufeinander. Tamara Korpatsch und Mona Barthel sind bereits ausgeschieden.

Preisgeld und Punkteverteilung in Wimbledon 2025

Das Gesamtpreisgeld beträgt etwas 62,8 Millionen Euro – ein neuer Rekord. Die Sieger erhalten jeweils 3,5 Millionen Euro sowie 2000 Weltranglistenpunkte. Auch in den frühen Runden sind die Prämien lukrativ: Bereits ein Erstrunden-Aus wird mit rund 78.000 Euro belohnt. Die weitere Punktevergabe erfolgt gemäß Grand-Slam-Standard (Finalist: 1300 Punkte, Halbfinale: 780 Punkte).

TV-Übertragung und Livestream von Wimbledon 2025

Die Übertragungsrechte liegen exklusiv bei Prime Video. Der Streamingdienst von Amazon überträgt alle Spiele exklusiv und live.

Die Sieger der vergangenen 10 Jahre

Herren

Damen