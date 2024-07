Wimbledon-Erdbeeren „perfekt“ trotz feuchten Frühlings

Knackig, süß und in mundgerechter Größe – die Erwartungen an die Erdbeeren in Wimbledon sind ebenso groß wie die Nachfrage. Jedes Jahr werden während des zweiwöchigen Rasen-Turniers in London mehr als 38,4 Tonnen, das entspricht 1,92 Millionen Erdbeeren, gepflückt und verzehrt.

Umso bedeutender ist die zufriedene Analyse der Organisatoren, dass trotz eines feuchten britischen Frühlings die Qualität auch in diesem Jahr wieder exzellent sei. „Ich bin keine Erdbeerzüchterin, aber dieses Jahr sind sie perfekt für Wimbledon“, sagte Michelle Dite, Operation Director des Turniers.

Ein Team von Pflückern in Kent, knapp 50 Kilometer von Wimbledon entfernt, beginnt jeden Tag im Morgengrauen mit der Ernte, bevor die Früchte zum All England Club transportiert werden. Der Preis für eine Schale liegt seit 2010 stabil bei 2,50 britischen Pfund, was 2,95 Euro entspricht.