Wimbledon 2024: Alle News zum Rasenklassiker

Vom 1. bis 14. Juli findet das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen in Wimbledon statt. Wir halten euch über alle Ereignisse aus London auf dem Laufenden.

Wimbledon ist das dritte von vier Grand Slam-Turnieren im Kalender des Profitennis. Das traditionsbehaftete Rasenturnier wird im All England Lawn Tennis & Croquet Club in London ausgetragen. Das Turnier gilt nicht nur als eines der traditionellsten, sondern auch als eine der wichtigsten Sportveranstaltungen der Neuzeit.

Das Tennis-Turnier wird von der ITF ausgerichtet und ist Teil der ATP World Tour sowie der WTA-Tour. Neben den Einzelkonkurrenzen werden die Sieger im Doppel, Mixed, den Junioren sowie bei den Rollstuhlfahrern ermittelt. Damen und Herren spielen parallel.

Die Matches der Herren gehen über drei Gewinnsätze. Heißt: Die männlichen Profis spielen bis zu fünf Sätze. Die Damen spielen über zwei Gewinnsätze, also maximal drei Durchgänge.

Wimbledon 2024: So läuft die Qualifikation für die Deutschen

Dienstag, 25. Juni: Gleich sieben deutsche Profis gehen in der Wimbledon-Quali an den Start. Bereits am Montag kassierten aber zwei Herren eine frühe Niederlage. Wer dabei ist, wann die Deutschen spielen und wo man die Qualifikation im Stream gucken kann, lest ihr hier.

Wimbledon 2024: Preisgeld so hoch wie noch nie!

Montag, 24. Juni: Iga Swiatek, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz & Co. verdienen im Jahr 2024 noch deutlich mehr Preisgeld in Wimbledon als noch 2023. Wie hoch die Vergütung der Profis ist und was Doppel- und Mixed-Spieler bekommen, lest ihr hier.

Das muss ich über Wimbledon 2024 wissen

Wer spielt mit? Wer hat abgesagt? Wo kann ich das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen im TV oder Stream verfolgen? Und wer sind die Titelverteidiger? All das könnt ihr HIER nachlesen.

Bittere Absage von Lokalmatador

Montag, 24. Juni: Die Tennisfans in London sind sicherlich enttäuscht. Aufgrund einer Rückenoperation kann ein britischer Tennisprofi nicht in Wimbledon antreten. Allerdings sind Verletzungen keine Seltenheit mehr bei ihm. Jetzt mehr erfahren.

Wildcard für eine deutsche Spielerin

Freitag, 20. Juni: In Wimbledon läuft es etwas anders bei der Vergabe der Wildcards als noch bei dem vorherigen Grand Slam-Turnier in Paris. Denn in Paris haben fast ausschließlich französische Spielerinnen und Spieler von einem Ticket für das Hauptfeld bzw. die Qualifikation profitiert. In Wimbledon erhielt sogar eine deutsche Spielerin eine Wildcard. Wer per Wildcard mit von der Partie ist, lest ihr hier.