Wimbledon 2024: Hinter den Kulissen beim Rasenklassiker

Bei dem einzigen Grand Slam-Turnier auf Rasen in Wimbledon ist auch 2024 wieder einiges los. Diesmal blicken wir hinter die Kulissen und schauen, wie die Profis sich auf ihre Matches vorbereiten.

Staraufgebot im Training

Schon einige Tage vor Turnierstart waren die meisten Spieler in London, um sich auf das bevorstehende Turnier vorzubereiten. Es ist keine Seltenheit, dass die Top-Profis sich dann zu gemeinsamen Trainingseinheiten verabreden. Am Freitag standen dann kurzzeitig die Top-3 der Herrenweltrangliste gemeinsam auf dem Centre Court zum Training – begleitet von zahlreichen Kameraleuten.

In Warteposition

Am Samstag trafen sich dann Jannik Sinner und Stan Wawrinka zum gemeinsamen Training. Neben Court 18 warteten beide, bis der Platz frei war und beobachteten die Trainingseinheit.

Strahlende Gesichter in der Vorbereitung

Nachdem Emma Raducanu lange Zeit auf der Tour gefehlt hatte (sie wurde an beiden Handgelenken operiert), ist die US Open-Siegerin von 2021 mittlerweile wieder zurück im Spielgeschehen. In Wimbledon zeigte sich die Britin wie gewohnt mit einem strahlenden Lachen. Hier im Trainingsbereich wurde sie bei einer gemeinsamen Unterhaltung mit Novak Djokovic entdeckt.

Nick Kyrgios zurück in Wimbledon

Als Nick Kyrgios Bilder auf Instagram teilte, dass er sich auf dem Weg nach Wimbledon befand, vermuteten wohl einige Tennisfans, dass der Australier auf den Platz zurückkehren würde. Kyrgios ist aber „nur“ als TV-Experte vor Ort. An der Seite von John McEnroe kommentiert der 29-Jährige die Matches beim Rasenklassiker für den BBC. Diese Gelegenheit nutzte er, McEnroe als Gast für seinen Podcast einzuladen. Begleitet von Kameras nahmen sie eine neue Folge auf der Anlage in Wimbledon auf. Am Dienstag verkündete Kyrgios dann, dass er in Wimbledon doch noch zum Schläger greifen will. Denn für ihn steht eine Trainingseinheit mit Novak Djokovic an. „Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, ich bin richtig aufgeregt“, schrieb er auf „x“.

Hitting with Novak tomorrow on his day off 🫢🫣 feel like a little kid again…. Feeling excited. Long way back from this surgery! — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 2, 2024

Ein letzter Form-Check

Aryna Sabalenka galt als eine der Mitfavoritinnen auf den Titel in Wimbledon. Doch bereits beim Vorbereitungsturnier in Berlin plagte die Belarussin eine Verletzung an der Schulter. Diese wurde dann in Wimbledon schlimmer, sodass sie auf ihre Teilnahme beim Rasenklassiker verzichten musste. Kurz vor ihrer Absage am Montag wurde sie aber noch bei einer Trainingseinheit gesichtet. Begleitet wurde sie von ihrem Freund Georgios Frangulis, einem ehemaliger Rennfahrer, der heute CEO der Acai-Marke Oatberry ist.

Gute Laune beim neuen Tour-Pärchen

Bei den French Open 2024 in Paris bestätigte Jannik Sinner, dass er mit Anna Kalinskaya, Nummer 18 der WTA-Weltrangliste, liiert sei. Da viele Turniere auf der Tour nicht parallel Damen und Herren beherbergen, kommt dem jungen Paar das Grand Slam-Turnier in Wimbledon gelegen. Denn hier können sie die Zeit neben den Trainings- und Matchphasen gemeinsam nutzen.

Während Sinner am Montag sein erstes Match gegen Yannick Hanfmann bestritt, war Kalinskaya erst am Dienstag an der Reihe. Zu ihrem Erstrunden-Match gegen Panna Udvardy erschien auch ihr Freund und unterstützte sie aus der Spielerbox.

Harte Arbeit neben dem Court

Zur Arbeit als professionelle Tennisspielerin gehört es nicht nur, zahlreiche Matches zu bestreiten. Auch vor und nach den Partien haben die Spieler neben dem Court einiges zu tun. Zum Pflichtprogramm zählen beispielsweise ausgiebige Aufwärm- und Dehn-Einheiten, um Verletzungen vorzubeugen.

Beliebter Geselle

Frances Tiafoe ist nicht nur ein absoluter Publikumsliebling, der Tennisfans mit seinem unterhaltsamen Tennisspiel begeistert. Auch unter den Tourkolleginnen- und Kollegen ist der US-Amerikaner gerne gesehen und scheint vielen Mitstreiterinnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Ein letztes Mal Wimbledon für Andy Murray

Eigentlich hatte Andy Murray gehofft, noch ein letztes Mal im Einzel in Wimbledon antreten zu können. Am Dienstag folgte aber die Absage. Noch fühle sich der Schotte nicht fit genug, ein Fünfsatz-Match zu bestreiten. Dennoch tritt er gemeinsam mit seinem Bruder Jamie ein letztes Mal im Doppel an. Gemeinsam bereiteten sich die beiden am Dienstag auf die bevorstehende Doppel-Partie vor.

Zurück in Wimbledon

Zwar hat Andrea Petkovic 2022 ihre Karriere als professionelle Tennisspielerin, dennoch ist die Deutsche weiterhin als TV-Expertin auf der Tennis-Tour unterwegs. Um bestens informiert zu sein, schaut sie sich die Matches natürlich nicht nur vor den Bildschirmen an.

Auch Dustin Brown, der verkündet hat, 2024 seine Karriere zu beenden, ist in diesem Jahr in Wimbledon am Start. An der Seite von Sebastian Baez spielt er in der Doppelkonkurrenz. Zudem unterstützt er das Team von Amazon Prime Video als Experte bei den Live-Übertragungen.