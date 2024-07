Wimbledon: Britisches Überraschungs-Mixed

Andy Murray geht bei seinem Abschied von Wimbledon auch im Mixed an den Start – und das mit einer prominenten Partnerin. Der 37 Jahre alte Schotte spielt den Wettbewerb mit der englischen Hoffnungsträgerin Emma Raducanu. Das mit einer Wildcard ausgestattete Team dürfte an der Church Road große Unterstützung von den britischen Fans erhalten.

Murray hatte als zweimaliger Turniersieger aus Verletzungsgründen nach einer Rücken-OP schweren Herzens seine Teilnahme am Einzel absagen müssen. Dennoch will er ein letztes Mal im Doppelwettbewerb mit seinem Bruder Jamie antreten. Genau wie Murray genießt auch Raducanu, US Open-Siegerin von 2021, große Sympathien der Anhänger.

Der Doppelwettbewerb startet am Mittwoch, Mixed am Freitag.