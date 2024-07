Wimbledon 2024: Titelverteidigerin raus

Das Turnier von Wimbledon beginnt gerade erst – und schon ist die Titelverteidigerin ausgeschieden. Nach knapp einer Stunde und zehn Minuten war der Rasenklassiker in Wimledon 2024 für Marketa Vondrousova schon wieder beendet. Die Tschechien kassierte eine überraschende Erstrundenniederlage (4:6, 2:6) gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro. Allerdings hatte Vondrousova zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nachdem sie in Berlin ausgerutscht war, musste sie das Vorbereitungsturnier in Bad Homburg wegen einer Hüftverletzung absagen.

Der Kreis der Favoritinnen schrumpft damit weiter. Schon vor dem Auftakt hatte die Belarussin Aryna Sabalenka ihre Teilnahme wegen einer Schulterblessur absagen müssen. Weitere Titelanwärterinnen in London sind unter anderem Elena Rybakina, Titelträgerin von 2022 und Zweitrundengegnerin von Laura Siegemund, sowie Iga Swiatek. Die Polin hatte zuletzt bei den French Open ihren fünften Grand-Slam-Sieg gefeiert.