Wimbledon 2024 bei Amazon: Das muss ich zur Übertragung bei Prime Video wissen

Zum ersten Mal in der Tennisgeschichte überträgt der Streaming-Anbieter Prime Video von Amazon in Deutschland das dritte Grand Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon. Alles, was man zur Übertragung wissen muss, lest ihr hier.

Wann startet die Wimbledon-Übertragung?

Am Montag, den 1. Juli, um 12 Uhr startet das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen. Eine halbe Stunde vorher, also um 11:30 Uhr, beginnt die Übertragung bei dem Streaminganbieter Amazon Prime.

Was kostet ein Abonnement bei Amazon Prime?

Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime ist ab 8,99 Euro monatlich erhältlich. Alternativ kann man aber auch ein Jahres-Abonnement abschließen. Diese kostet 89,90 Euro im Jahr (umgerechnet also knapp 7,50 Euro im Monat). Solltet ihr noch kein Amazon Prime-Kunde sein, könnt ihr aber auch ein kostenloses Probeabo für 30 Tage nutzen.

Studenten zahlen in Deutschland sowie in Österreich entweder 4,49 Euro je Monat oder 44,90 Euro im Jahr.

Werden alle Matches aus Wimbledon bei Amazon Prime gezeigt?

Nein. Bei Amazon Prime sind 2024 nur ausgewählte Matches im Stream verfügbar. Selbst schreibt der Streaming-Anbieter: „Prime Video wird eine Auswahl der größten und relevantesten Spiele zeigen.“ Die Live-Sendung startet täglich 30 Minuten vor Spielbeginn, nach Spielende wird es einen Nachbericht aus dem Studio geben. Insgesamt sollen bis zu sieben Live-Streams parallel laufen.

Wer kommentiert die Partien in Wimbledon?

Die Moderation vom All England Lawn Tennis Club übernehmen Katharina Kleinfeldt und Alex Schlüter. Hinter den beiden reihen sich eine Menge namhafter Experten ein, die das Geschehen mit ihren eingehenden Analysen begleiten werden. Das Experten-Team umfasst den Wimbledonsieger von 1991, Michael Stich, sowie Mischa Zverev, Andrea Petkovic, Barbara Rittner, die Wimbledonfinalistin von 2013, Sabine Lisicki, Dustin Brown, Daniela Hantuchova, Coach Sascha Bajin, Barbara Schett, Wawrinka-Coach Benjamin Ebrahimzadeh und Markus Zoecke.

Außerdem sind folgende Personen als Kommentatoren im Einsatz: Markus Theil, Marcel Meinert, Jonas Friedrich, Wolfgang Nadvornik, Nicola Geuer, Hannes Herrmann, Lukas Schönmüller und Dennis Heinemann. Auf Stimmenfang vor Ort gehen Cayana Freeman und Moritz Lang.

Auf welchen Geräten kann ich Amazon Prime schauen?

Grundsätzlich könnt ihr Amazon Prime Video auf allen Smartphones sowie Laptops, Rechnern oder Tablets abspielen. Diejenigen, die über einen Smart-TV verfügen, haben hier meist bereits die Amazon-Prime-App installiert. Also: Einfach anmelden und dann könnt ihr auch am Fernseher Wimbledon live mitverfolgen. Amazon selbst empfiehlt den FireTV-Stick (ein Streaming-Gerät mit Fernbedienung von Amazon), um das bestmögliche Sporterlebnis zu Hause zu garantieren.

Welche zusätzlichen Funktionen bietet Prime-Video?

Abgesehen von der normalen Übertragung bietet Prime Video noch weitere Features. Beispielsweise lassen sich alle Spiele, die vom Streaminganbieter übertragen wurden, 15 Minuten nach Ende der Partie als Wiederholung auf der Plattform anschauen. Außerdem wird es eine Zusammenfassung mit den besten Momenten aus den jeweiligen Matches geben. Wer während eines Spiels die Couch für eine kurze Zeit verlassen muss, kann problemlos pausieren oder zurückspulen. Tennisfans haben zudem die Möglichkeit, voll und ganz in die Atmosphäre des Rasenklassikers einzutauchen, indem sie die Tonoption „Stadionatmosphäre“ auswählen. Diese beinhaltet keinen Kommentator, sondern nur den Stadion Sound.

Zusätzlich zum Wimbledon-Streamingangebot haben Prime Video-Kunden Zugriff auf das komplette Film- und Serienangebot von Amazon. Für Tennisfans dürfte das aktuell ziemlich spannend sein, weil etwa die Federer-Doku „12 final days“ und der Graf-Agassi-Film „Perfect Match“ (ab dem 29. Juni) verfügbar sind.