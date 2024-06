Wimbledon 2024: Amazon mit On-Air Staraufgebot

Die Wimbledon Championships stehen vor der Tür. Zum ersten Mal liegen die Übertragunsgrechte für Deutschland bei Amazon. Jetzt hat der Sender sein Team aus Moderator:innen, Kommentator:innen und Expert:innen bekanntgegeben. Mit viel Star-Power geht es nach London.

Die Moderation vom All England Lawn Tennis Club übernehmen Katharina Kleinfeldt und Alex Schlüter. Hinter den beiden reihen sich eine Menge namhafter Expert:innen ein, die das Geschehen mit ihren eingehenden Analysen begleiten werden. Das Experten-Team umfasst den Wimbledonsieger von 1991, Michael Stich, sowie Mischa Zverev, Andrea Petkovic, Barbara Rittner, die Wimbledonfinalistin von 2013, Sabine Lisicki, Dustin Brown, Daniela Hantuchova, Coach Sascha Bajin, Barbara Schett, Benjamin Ebrahimzadeh und Markus Zoecke. Hauptquartier des Teams wird das Prime Video-Studio sein, welches sich direkt neben der legendären Anlage befindet.

Alle haben Bock auf Wimbledon

Die Vorfreude ist allen anzumerken. „Wimbledon ist einzigartig. Ich freue mich wahnsinnig ein Teil des Prime Video-Teams zu sein und hier moderieren zu dürfen“, sagt Katharina Kleinfeldt. Alex Schlüter ergänzt: „Ich freue mich extrem. Ich bin das erste Mal am heiligen Rasen – das wird wild. Ich glaube, es gibt keinen Ort in der Sportwelt, der sich so besonders anfühlt.“

Vor 33 Jahren noch den prestigeträchtigen Pokal selbst in den Händen gehalten, begleitet Michael Stich das Turnier jetzt als Experte und freut sich auf die Rückkehr an den Ort seines größten Triumphs: „Ich bin sehr glücklich, dass ich in diesem Jahr für Prime Video in Wimbledon als Experte dabei sein darf, um die Matches zu analysieren. Die Championships haben eine unglaubliche Historie und Tradition, diese Begeisterung spürt man als Spieler auf dem Platz aber auch außerhalb des Centre Courts – dieses Gefühl wollen wir den Zuschauer:innen rüberbringen.“

Auch die Kommentatorenbox ist stark besetzt. Die Spiele am Mikrofon begleiten Markus Theil, Marcel Meinert, Jonas Friedrich, Wolfgang Nadvornik, Nicola Geuer, Hannes Herrmann, Lukas Schönmüller und Dennis Heinemann. Auf Stimmenfang vor Ort gehen Cayana Freeman und Moritz Lang.

Jede Menge Tennis auf Amazon

Der Sommer 2024 steht bei Amazon ganz im Zeichen Tennis. Denn Wimbledon ist nicht das Einzige, was der Streamingdienst rund um die Filzkugel zu bieten hat. Seit dem 20. Juni gibt es die Doku „Federer: Twelve final days“. Sie gewährt Einblick hinter die Kulissen der letzten Tage in der Karriree von Roger Federer: von der Ankündigung des Karriereendes bis zu seinem letzten Match mit Rafael Nadal beim Laver Cup 2022. Auch das Amazon-Original „Perfect Match“ wird kurz vor dem Start von Wimbledon ins Programm aufgenommen (29. Juni). Der Film erzählt die Liebesgeschichte der beiden Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi. Den US-Film „Challengers – Rivalen“ mit Zendaya in der Hauptrolle gibt es mittlerweile ebenfalls auf der Plattform – allerdings nur zum Kauf.