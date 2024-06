Wimbledon 2024: So hoch ist das Preisgeld

Vom 1. bis 14. Juli findet der Rasenklassiker in Wimbledon statt. Wie viel Preisgeld Iga Swiatek, Jannik Sinner & Co. verdienen, lest ihr hier. Außerdem: die Auflistung der Preisgelder im Doppel und Mixed.

Wimbledon 2024: Preisgeld im Einzel

Genau wie bei allen anderen Grand Slam-Turnieren ist das Preisgeld im Damen- und im Herrenwettbewerb gleich hoch. In diesem Jahr ist die Gesamt-Ausschüttung allerdings so hoch wie noch nie! Insgesamt vergeben die Veranstalter 50 Millionen Pfund, also knapp 59,6 Millionen Euro, an die Spielerinnen und Spieler bei den Wimbledon Championships. Das ist eine Steigerung von über elf Prozent zum Vorjahr.

Während Marketa Vondrousova und Carlos Alcaraz als Sieger der Einzelkonkurrenzen im vergangenen Jahr noch knapp 2,7 Millionen Euro erhalten haben, bekommen die diesjährigen Wimbledon-Champions knapp 500.000 Euro mehr. Auch in den früheren Runden sind die Preisgelder deutlich angestiegen.

Runde Preisgeld 2024 in Euro Preisgeld 2023 in Euro Prozentuale Veränderung zwischen 2023 & 2024 Preisgeld 2022 in Euro Sieger 3.205.318 2.749.036 + 14,89 % 2.353.273 Finale 1.662.017 1.374.518 + 19,15 % 1.235.469 Halbfinale 848.816 701.882 + 19,17 % 629.501 Viertelfinale 445.183 397.733 + 10,29 % 364.757 4.Runde 268.297 242.149 + 9,18 % 223.561 3.Runde 169.763 153.244 + 9,16 % 141.196 2.Runde 110.405 99.433 + 9,41 % 91.778 1.Runde 71.229 64.339 + 9,09 % 58.832 Dritte Quali-Runde 47.486 42.113 + 11,11 % 37.652 Zweite Quali-Runde 29.679 25.443 + 14,94 % 22.356 Erste Quali-Runde 17.807 14.915 + 17,65 % 12.943

Wimbledon 2024: Preisgeld im Doppel

Auch im Doppelwettbewerb ist das Preisgeld in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich angestiegen. Doppelpaare müssen das Preisgeld immer untereinander aufteilen. Im vergangenen Jahr betrug die Summer, die die Sieger erhielten, noch knapp 700.000 Euro. 2024 sind es schon 70.000 Euro mehr. Im Vergleich zu 2023 sind die Preisgelder im Doppel im Durchschnitt um über zehn Prozent angestiegen.

Runde 2024 Preisgeld in Euro 2023 Preisgeld in Euro 2022 Preisgeld in Euro Sieger 771.202 701.865 635.511 Finale 391.533 350.933 317.755 Halbfinale 198.104 175.466 158.878 Viertelfinale 99.663 87.733 78.850 Dritte Runde 49.832 42.404 38.837 Zweite Runde 29.662 25.735 23.537 Erste Runde 18.687 16.084 14.711

Wimbledon 2024: Preisgeld im Mixed

Genau wie im Einzel und Doppel sind auch die Preisgelder im Mixed bei den Wimbledon Championships 2024 angestiegen. Allerdings müssen sich Mixed-Spieler mit deutlich weniger Preisgeld zufriedengeben. Sieger im Mixed bekommen weniger Preisgeld als Profis, die die dritte Runde im Einzel-Wettbewerb erreichen.