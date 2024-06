Wimbledon 2024: So läuft die Quali für die Deutschen

Vom 24. bis 27. Juni findet die Qualifikation für Wimbledon 2024 in London statt. Alle Infos zur Vorrunde, welche Deutschen mitspielen und wie sie abschneiden, findet ihr hier.

Bevor die Hauptfeld-Matches am Montag, den 1. Juli, in London starten, haben noch einige Spielerinnen und Spieler, die jenseits der Top 100 spielen, die Chance sich einen Platz im Hauptfeld zu erkämpfen. Je 16 Damen und 16 Herren können sich qualifizieren. Dafür müssen sie drei Qualifikationsrunden in Paris überstehen. Gespielt wird hier über zwei Gewinnsätze, also maximal drei Durchgänge.

ABER: Eine Besonderheit gibt es in der Wimbledon-Quali. Denn die Herren spielen zwar noch in den ersten zwei Runden über zwei Gewinnsätze, müssen aber im Quali-Finale über drei Gewinnsätze ran. Eine echte Generalprobe also.

Anders als bei den anderen drei Grand Slam-Turnieren findet die Qualifikation für Wimbledon nicht auf der Hauptanlage, also dem All England Lawn Tennis and Croquet Club statt, sondern wird außerhalb gespielt. Qualifikationsspieler müssen sich also wortwörtlich den Zutritt zur Anlage erspielen. Vom 24. bis 27. Juni wird die Qualifikation im Community Sports Centre in Roehampton ausgetragen.

Aus deutscher Sicht sind sieben Profis in der Qualifikation am Start: Benjamin Hassan, Rudolf Molleker und Henri Squire bei den Herren. Bei den Damen reihen sich hinter Eva Lys noch Ella Seidel, Noma Noha Akugue sowie Mona Barthel ein. Während die Herren-Quali bereits am Sonntag, den 23. Juni, ausgelost wird, folgt die Auslosung der Damen-Quali einen Tag später am 24. Juni.

Wimbledon 2024: Die Qualifikation im TV/Stream

Aktuell ist noch nicht bekannt, wo bzw. ob die Qualifikation für Wimbledon im Stream zu sehen sein wird. In den vergangenen Jahren hatte der Veranstalter einen täglichen Stream allerdings nur mit ausgewählten Matches der Qualifikation angeboten. Dieser war kostenlos. Ob es ein ähnliches Angebot auch in diesem Jahr gibt oder ob Amazon Prime die Qualifikation überträgt, ist noch nicht bekannt.

Die Ansetzungen der Wimbledon-Qualifikation der Herren in der Übersicht:

Benjamin Hassan – James Duckworth (4)

Rudolf Molleker – Adrian Andreev

Henri Squire – Vit Kopriva (16)