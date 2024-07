Wimbledon: Top-Ten-Spielerin sagt kurzfristig ab

Der Kreis der Favoritinnen wird kleiner, denn die Nummer drei der Welt hat ihren Start in Wimbledon kurzfristig abgesagt. Über „x“ (ehemals Twitter) kamen bereits zwei Tage vor Turnierstart erste Zweifel auf, ob Aryna Sabalenka beim Rasenklassiker antreten könne. Der Grund: Verletzungsbeschwerden. Nun herrscht Klarheit. Denn die zweimalige Australian-Open-Siegerin aus Belarus kann aufgrund einer Schulterverletzung nicht zu ihrem Erstrundenduell antreten. Dies teilten die Turnierveranstalter mit.

Die 26-Jährige ist zweimalige Halbfinalistin in Wimbledon. Als Lucky Loserin rückte Erika Andreeva aus Russland, die ältere Schwester von Mirra Andreeva, nach.Diese trifft also in der ersten Runde auf die US-amerikanische Qualifikantin Emina Bektas.