Wimbledon Spielplan: Diese Matches solltet ihr nicht verpassen!

Vom 1. Bis 14. Juli findet das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen in Wimbledon statt. Hier findet ihr den Spielplan der deutschen Profis sowie alle weiteren Matches, die ihr nicht verpassen solltet.

Über die Wimbledon Championships

Beim Event in Wimbledon handelt es sich um das dritte Grand Slam-Turnier im Tenniskalender. Gleichzeitig ist es das einzige der vier Major-Turniere, das auf Rasen ausgetragen wird. Gespielt wird auf der Anlage des All England Lawn Tennis Club im Londoner Stadtteil Wimbledon, der im Südwesten der Hauptstadt liegt.

Das Tennisturnier wird als Teil der ATP World Tour und der WTA-Tour von der ITF veranstaltet. Dabei werden sowohl bei den Herren als auch bei den Damen vier Wettbewerbe ausgetragen: Unterschieden wird in die Kategorien Einzel, Doppel, Junioren und Rollstuhlfahrer. Darüber hinaus wird es einen Mixed-Wettbewerb geben.

Insgesamt treten die Profis auf 18 Plätzen an. Der berühmte Centre Court wird lediglich für das Grand Slam-Turnier genutzt, während die Nebenplätze auch für andere Veranstaltungen in Gebrauch genommen werden. Seit 2009 ist der Centre Court mit einem Schiebedach ausgestattet, wodurch man auch bei Regen spielen kann. Gleiches gilt für den No. 1 Court, der Platz für knapp 12.500 Zuschauer bietet.

Wimbledon im TV und Stream

In diesem Jahr überträgt erstmals Streaminganbieter Amazon Prime Video das Tennisturnier in Wimbledon. Damit endet eine 17-jährige Ära, in der das traditionsreiche Event vom PayTV-Sender Sky übertragen wurde. Obwohl ein monatliches Abonnement bei Prime Video 8,99 Euro kostet, kann man mithilfe eines 30-tägigen Gratiszeitraums das Turnier auch gratis verfolgen, sofern der Probemonat zuvor noch nicht genutzt wurde. Im Free-TV werden die Wimbledon Championships also nicht übertragen.

Wimbledon Spielplan: An Tag eins im Einsatz:

Gleich sechs deutsche Profis sind am ersten Spieltag in Wimbledon im Einsatz. Dominik Koepfer musste verletzungsbedingt seine Teilnahme beim Rasenklassiker absagen. Der 30-Jährige hatte sich beim Training in Eastbourne verletzt. Für ihn rückte Lucky Loser Luca van Assche nach. Einen richtigen Erstrunden-Knaller hat Yannick Hanfmann erwischt. Er trifft heute gegen 17:30 Uhr auf die Nummer eins der Weltrangliste.

Jan-Lennard Struff – Fabian Marozsan – ca. 12:00 Uhr

Grigor Dimitrov (10) – Dusan Lajovic – ca. 12:00 Uhr

Daniel Altmaier – Arthur Fery (WC) – ca. 14:00 Uhr

Eva Lys (Q) – Clara Burel – ca. 15:30 Uhr

Naomi Osaka (WC) – Diane Parry – ca. 16:00 Uhr

Tamara Korpatsch – Yuriko Lily Miyazaki (WC) – ca. 16:00 Uhr

Paula Badosa – Karolina Muchova – ca. 18:30 Uhr

Ekaterina Alexandrova (22) – Emma Raducanu (WC) – ca. 16:30 Uhr

Maximilian Marterer – Roberto Bautista Agut – ca. 17:00 Uhr

Jannik Sinner (1) – Yannick Hanfmann – ca. 17:30 Uhr

Victoria Azarenka (16) – Sloane Stephens – ca. 17:30 Uhr