Wimbledon: Matches vorerst unterbrochen

Regencapes statt T-Shirts: Einsetzender Niederschlag hat beim Tennis-Klassiker in Wimbledon am Dienstag für Spielunterbrechungen gesorgt. Kurz nach 13 Uhr MESZ wurden die Rasenplätze mit Planen abgedeckt, die Spieler zogen sich vorerst zurück. Über Dächer verfügen auf dem Gelände an der Church Road nur der Center Court und der No. 1 Court.

Betroffen war von der Unterbrechung auch Laura Siegemund. Die Schwäbin war in ihrem Match gegen die Ukrainerin Kateryna Baindl im ersten Satz auf zunehmend rutschigen Untergrund zuvor ausgerutscht und gefallen. Siegemund beschwerte sich bei der Schiedsrichterin, dass diese die Partie nicht zuvor unterbrochen hatte. Bis zur Regenpause konnte sie dann aber unbeeinträchtigt weiterspielen.