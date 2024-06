Wimbledon 2024: Die besten Matches in Runde eins

Am Freitag, den 28. Juni 2024, fand die Auslosung für den Rasenklassiker in Wimbledon statt. Wir blicken auf die besten Begegnungen, die Matches der Topstars sowie auf die Gegner der deutschen Profis.

Rund eine Woche ist es her, dass Andy Murray am Rücken operiert wurde. Daraufhin wurde in den Medien die Nachricht verbreitet, er könne am Rasenklassiker nicht teilnehmen. Allerdings gab Murray, der sich zweimal in Wimbledon zum Champion krönte, die Hoffnung nicht auf, dennoch spielen zu können. „Ich habe das Gefühl, dass ich es verdiene, die Entscheidung erst in letzter Sekunde zu treffen“, erklärte er seine Gedanken. Darüber hinaus machte er deutlich, dass er „noch einmal in Wimbledon spielen möchte.“ Immerhin deutet alles darauf hin, dass es sein letzter Auftritt beim Turnier sein wird, das seine Karriere mit am meisten geprägt hat.

Zum Auftakt hat er mit der Nummer 38 der Welt ein schweres Los erwischt. Zuletzt trafen beide beim Masters in Miami aufeinander. Dort erlitt Murray eine Knöchelverletzung, die ihn anschließend zu einer zweimonatigen Pause zwang. Trotzdem kämpfte er sich bis in den Tie-Break des dritten Satzes, wo er seinem tschechischen Gegenüber jedoch unterlegen war. In Wimbledon spielen sie nun erneut gegeneinander. Darüber hinaus wird Andy Murray mit seinem Bruder Jamie im Doppel antreten.

Er befindet sich aktuell in der Form seines Lebens: Dem 34-jährigen Jan-Lennard Struff ist bei den Wimbledon Championships einiges zuzutrauen. Nachdem er im April bei den BMW Open in München seinen ersten ATP-Titel überhaupt gewann, präsentiert er sich auch auf Rasen in guter Form. Auf dem grünen Untergrund profitiert der Warsteiner besonders von seinem starken Aufschlag sowie der Variante Serve-and-Volley, die er regelmäßig zu seinem Vorteil nutzt. In der aktuellen Rasensaison musste er bei den Boss Open in Stuttgart sein Viertelfinale krankheitsbedingt absagen. In der darauffolgenden Woche unterlag er in Halle ebenfalls im Viertelfinale trotz einer überzeugenden Leistung gegen Jannik Sinner.

Zum Auftakt in Wimbledon wartet nun Fabian Marozsan, der auf der Tour als Favoritenschreck bekannt ist. Schließlich schlug er bei Masters-Turnieren schon vier Top-10-Spieler, unter anderem Carlos Alcaraz. Die bislang einzige Partie zwischen Struff und Marozsan auf der ATP-Tour konnte der Deutsche für sich entscheiden. Bei den Sofia Open 2023 siegte die aktuelle Nummer 41 gegen die aktuelle Nummer 45 der Welt mit 7:6, 4:6, 6:4.

Die ehemalige Nummer zwei der Welt trifft in der ersten Runde auf die French Open-Finalistin von 2023, die ebenfalls schon unter den Top-10 der Weltrangliste stand. Allerdings wurden beide Spielerinnen in der jüngeren Vergangenheit durch Verletzungen zurückgeworfen. Während Badosa unter anderem an einer Stressfraktur in der Wirbelsäule litt und nur noch die Nummer 113 der Welt ist, steht Muchova immerhin noch auf Rang 35. Die Tschechin unterzog sich Anfang des Jahres einer Operation am Handgelenk, an dem sie sich bereits im vergangenen Jahr verletzte. In Wimbledon wollen beide nun zu alter Stärke zurückfinden. Badosa erreichte dort zweimal das Achtelfinale, Muchova sogar zweimal die Runde der letzten Acht.

Wimbledon 2024: Weitere spannende Begegnungen

Neben den drei genannten Partien bietet die Auslosung des dritten Grand Slam-Turniers noch zahlreiche andere interessante Aufeinandertreffen. Dazu zählt beispielsweise die Begegnung zwischen Frances Tiafoe, Nummer 30 der Welt, gegen Matteo Arnaldi, Nummer 35 der Welt. Des Weiteren trifft Sebastian Korda auf Alejandro Davidovich Fokina, Ekaterina Alexandrova auf Emma Raducanu und Victoria Azarenka auf Sloane Stephens.

Wimbledon 2024: Die Begegnungen der Deutschen

Die deutschen Herren

Alexander Zverev vs. Roberto Carballes Baena

Jan-Lennard Struff vs. Fabian Marozsan

Dominik Koepfer vs. Fabio Fognini

Daniel Altmaier vs. Arthur Fery (WC)

Maximilian Marterer vs. Roberto Bautista Agut

Yannick Hanfmann vs. Jannik Sinner (1)

Die deutschen Damen in Wimbledon 2024

Angelique Kerber (WC) vs. Yulia Putintseva

Tatjana Maria vs. Katie Boulter (32)

Laura Siegemund vs. Kateryna Baindl

Tamara Korpatsch vs. Yuriko Lily Muyazaki

Jule Niemeier vs. Viktorija Golubic

Eva Lys (Q) vs. Clara Burel

Wimbledon 2024: Auf diese Spieler treffen die Top-5

Jannik Sinner (1) vs. Yannick Hanfmann

Novak Djokovic (2) vs. Vit Kopriva

Carlos Alcaraz (3) vs. Mark Lajal (Q)

Alexander Zverev (4) vs. Roberto Carballes Baena

Daniil Medvedev (5) vs. Aleksander Kovacevic

Iga Swiatek (1) vs. Sofia Kenin

Coco Gauff (2) vs. Caroline Dolehide

Aryna Sabalenka (3) vs. Emina Bektas

Elena Rybakina (4) vs. Elena-Gabriela Ruse (Q)

Jessica Pegula (5) vs. Ashlyn Krueger

Wimbledon 2024: Mögliche Begegnungen in Runde zwei

Jannik Sinner (1) vs. Matteo Berrettini

Stan Wawrinka vs. Gael Monfils

Dominik Koepfer vs. Casper Ruud (8)

Hubert Hurkacz (7) vs. Arthur Fils

Laura Siegemund vs. Elena Rybakina (4)

Paula Badosa vs. Mirra Andreeva (24)