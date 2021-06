Wimbledon: Masur scheitert bei Hauptfeld-Debüt

Zuvor hatte Mona Barthel wie schon Laura Siegemund ihre Erstrundenpartie verloren. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Dienstag trotz Satzführung gegen die Chinesin Zhu Lin 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 und scheiterte in London im zehnten Anlauf zum siebten Mal an ihrer Auftakthürde.