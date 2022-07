Wimbledon: Venus Williams im Mixed ausgeschieden

London (SID) – Die fünfmalige Einzelsiegerin Venus Williams (42) aus den USA ist bei ihrem Comeback im Wimbledon-Mixed an der Seite des Briten Jamie Murray im Achtelfinale ausgeschieden. Das Duo unterlag in einem Tiebreak-Krimi Jonny O’Mara/Alicia Barnett aus Großbritannien 6:3, 4:6, 6:7 (16:18).

Die ältere der beiden Williams-Schwestern war nach fast einjähriger Pause im All England Club auf die Tennisbühne zurückgekehrt, trat allerdings nur im gemischten Doppel an.

Serena Williams (40) hatte in Wimbledon ebenfalls nach längerer Pause im Einzel ihr Comeback gegeben. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin scheiterte jedoch in der ersten Runde an der Französin Harmony Tan.