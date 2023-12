Wozniacki mit Wildcard in Melbourne dabei

Caroline Wozniacki erhält eine Wildcard für die Australian Open im Januar in Melbourne. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Dänin hatte das Turnier 2018 gewonnen. Im vergangenen Jahr kehrte sie nach langer Baby-Pause auf der Tour zurück. Aktuell steht sie auf Platz 242 der Weltrangliste.

„Melbourne ist eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt. Ich kann es kaum erwarten, sie mit meiner Familie und meinen Kindern zu teilen“, sagte Wozniacki. Die 33-Jährige hatte im August nach über drei Jahren Pause und der Geburt ihrer Kinder Olivia (2) und James (1) ihr Comeback gefeiert. Bei den US Open in New York stieß die frühere Weltranglistenerste bis ins Achtelfinale vor.