Australian Open 2024: Wer spielt?

Knapp einen Monat vor Start der Australian Open 2024 haben die Veranstalter die Entry Lists der Damen und Herren veröffentlicht. Wer kehrt zurück auf die Tour und welche deutschen Profis sind am Start?

Vom 14. bis 28. Januar 2024 finden die Australian Open 2024 in Melbourne statt. Nun ist bekannt, welche Spieler sicher im Hauptfeld stehen und wer durch ein sogenanntes „Protected Ranking“ bzw. „Special Ranking“ dabei ist. Auch die ersten Wildcards wurden bereits vergeben.

Australian Open 2024: Sechs deutsche Herren sicher im Hauptfeld

Die Entry List der Herren wird vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic angeführt, der zuletzt den Titel bei den ATP Finals in Turin holte. Auf Rang zwei bis fünf folgen Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner und Andrey Rublev.

Zwei deutsche Spieler sind bei den Australian Open 2024 gesetzt: Alexander Zverev auf Platz sieben und Jan-Lennard Struff auf Rang 25. Vier weitere deutsche Profis stehen sicher im Hauptfeld: Yannick Hanfmann (51), Daniel Altmaier (56), Dominik Koepfer (77) und Maximilian Marterer (91).

Australian Open 2024: Rafael Nadal per Protected Ranking dabei

Nachdem im vergangenen Jahr einige Herren verletzungsbedingt gefehlt hatten, planen sie spätestens in Melbourne zurückzukommen. Per Protected Ranking stehen Marin Cilic (21), Denis Shapovalov (PR 27), Reilly Opelka (33) und Milos Raonic (33) im Hauptfeld. Auch Rafael Nadal kehrt nach knapp einem Jahr Verletzungspause mit einem Protected Ranking bei den Australian Open auf die Tour zurück (PR 9). Ebenfalls per PR im Hauptfeld stehen Soonwoo Kwon (80) und Jiri Vesely (94).

Insgesamt acht Wildcards können die Veranstalter je Konkurrenz vergeben. Drei gaben sie bereits mit der Entry List bekannt. Sie gingen an die Australier James Duckworth, Marc Polmans und Adam Wolton.

Sofern ein Spieler seine Hauptfeld-Teilnahme absagen sollte, rutschen Alternate-Spieler in die Hauptkonkurrenz nach. Auf dem ersten „Wartelistenplatz“ steht derzeit Dominic Thiem. Er hat also gute Chancen, das Hauptfeld ohne Qualifikation zu erreichen.

Australian Open 2024: Das Kerber-Comeback

Nach derzeitigem Stand gibt es noch keine Absagen. Was aber bereits klar ist: Die Schweizerin Belinda Bencic wird nicht spielen. Sie verkündete im Herbst ihre Schwangerschaft und pausiert deshalb aktuell.

Während Bencic wegen ihrer Schwangerschaft pausiert, kehren Angelique Kerber und Naomi Osaka nach ihrer Schwangerschaft zurück auf die Tour. Beide stehen per Protected Ranking im Hauptfeld. Auch die US-Amerikanerin Jennifer Brady sowie Australierin Ajla Tomljanovic spielen in Melbourne nach schwerwiegenden Verletzungen wieder. Ebenfalls mit Protected Ranking im Hauptfeld stehen Shelby Rogers, Amanda Anisiomova und Caty McNally. Die US-Open Siegerin aus 2021, Emma Raducanu, unterzog sich 2023 mehreren Operationen am Handgelenk, weshalb auch sie aussetzen musste. Ihr Protected Ranking (109) reicht nach aktuellem Stand nicht für eine Teilnahme im Hauptfeld aus. Vermutlich muss die Britin in der Qualifikation an den Start gehen.

Angeführt wird die Hauptkonkurrenz der Damen bei den Australian Open 2024 von der Nummer eins der Welt: Iga Swiatek. Auf den Setzplätzen zwei bis fünf folgen Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina und Jessica Pegula. Neben Angelique Kerber spielen auch drei weitere deutsche Damen in Melbourne: Tatjana Maria (54), Tamara Korpatsch (83) und Laura Siegemund (86).

Eine der acht Wildcards für die Hauptkonkurrenz der Damen ging bereits an Caroline Wozniacki, die Australian Open-Siegerin aus 2018.