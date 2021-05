Sabalenka gewinnt Finale in Madrid

Madrid (SID) – Aryna Sabalenka aus Belarus hat das WTA-Turnier in Madrid gewonnen. Die 23-Jährige setzte sich gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) im Finale mit 6:0, 3:6, 6:4 durch. Sabalenka war ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen. Auf ihrem Weg ins Finale bezwang sie unter anderem Daria Kasatkina, ihre Doppelpartnerin Elise Mertens und Anastasia Pavlyuchenkova.

Im Endspiel startete Sabalenka mit voller Power und ließ Barty keine Chance. Nach 25 Minuten erteilte sie der Australierin die Höchststrafe: 6:0. Doch wie bereits beim WTA-Turnier in Stuttgart Ende April schaffte Barty im zweiten Satz die Wende. Sie retournierte besser und entschied den Satz mit 6:3 für sich. So deutlich die ersten zwei Sätze verliefen, so umkämpfter war der entscheidende Durchgang. Beide Spielerinnen lieferten sich Ballwechsel auf höchstem Niveau. Beim Stand von 4:4 gelang Sabalenka schließlich ein Break zu Null, was ihr schließlich zum Turniergewinn verhalf.

Sabalenka: Ab Montag Nummer vier der Weltrangliste

Ende April standen sich Sabalenka und Barty bereits im Finale des WTA-Turniers in Stuttgart gegenüber. Dieses Duell entschied die Australierin in drei Sätzen für sich. Für Sabalenka ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Zuvor hatte die Weißrussin bereits neun Titel auf der WTA-Tour gewonnen, darunter die B-Finals in Zhuhai. Am Montag wird sie von Weltranglisten Platz sieben auf Rang Nummer vier hochklettern, ihr bislang höchstes Ranking.