Zeitplan zur Djokovic-Anhörung am Montag

Hamburg (SID) – Am Montag entscheidet Richter Anthony Kelly vom „Federal Circuit and Family Court of Australia“, ob Novak Djokovic die Einreise gewährt wird, oder ob der Tennis-Topspieler Australien wieder verlassen muss. Die gerichtliche Auseinandersetzung wird unter dem Aktenzeichen MLG35/2022 geführt.

Den Anfang machen um 10 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) die Anwälte von Djokovic, die Einspruch gegen die Abschiebung ihres Mandanten eingelegt hatten. Zuvor war dem 34 Jahre alte Serben nach der Landung am späten Mittwochabend die Einreise verweigert worden.

Anschließend folgen um 15 Uhr (5.00 MEZ) die Ausführungen des australischen Innenministeriums, bevor es zu einer Entscheidung kommen könnte. Die Ausführung beider Parteien sollen jeweils nicht länger als 90 bis 120 Minuten dauern.