Zverev vor Auftritt in Brasilien: „Großes Ziel, den Davis Cup einmal zu gewinnen“

Köln (SID) – Alexander Zverev hat nach seiner Disqualifikation in Acapulco die Vorbereitung auf seinen Davis-Cup-Einsatz aufgenommen und will mit der deutschen Mannschaft angreifen. „Ich habe zusammen mit dem Team das große Ziel, den Davis Cup einmal zu gewinnen. Immer wenn sich eine Chance ergibt, bin ich froh, meinen Teil dazu beizutragen“, sagte der Olympiasieger, der mit der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am Freitag und Samstag im Qualifikationsspiel in Brasilien ran muss.

„Auch wenn ich das neue Davis Cup-Format kritisiert habe, so gibt es vielleicht die Möglichkeit, mit dem Team auch mal wieder in Deutschland zu spielen“, fügte Zverev in einem DTB-Gespräch an: „Das wäre ein großer Traum von mir.“

Zverev hatte kurz nach seinem Ausraster bei den Mexiko Open seine Bereitschaft erklärt, in dem Teamwettbewerb anzutreten. „Es wird ein hartes Duell gegen Brasilien. Wir stellen uns auf ein lautes Heimpublikum ein“, sagte er nun, fügte aber auch selbstbewusst an: „Ich glaube, wir müssen uns vor niemandem verstecken und können in Bestaufstellung und mit unserem Teamspirit mit jedem anderen Team mithalten.“

Zverev äußerte sich auch zum Krieg in der Ukraine. Man realisiere in diesen Zeiten noch einmal, „dass es Wichtigeres im Leben als Tennis gibt“. Das Wichtigste sei, „dass Frieden auf der Welt herrscht“, meinte der Hamburger weiter: „Egal, aus welchem Land man kommt, wir sind doch alle Menschen, die in Frieden zusammenleben sollten. Der Sport und der Davis Cup können immer wieder ein Zeichen für ein friedvolles Miteinander auf der Welt setzen.“