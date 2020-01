Zverev will Preisgeld für Brandopfer spenden

Melbourne (SID) – Alexander Zverev hat nach seinem Auftaktsieg bei den Australian Open für große Begeisterung beim Publikum gesorgt. Nach dem 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Marco Cecchinato (Italien) kündigte der Hamburger an, für jeden seiner Siege in Melbourne 10.000 Dollar an die Opfer der Buschbrände in Australien spenden zu wollen.

Für den Fall, dass er das Turnier gewänne, würde er sogar sein gesamtes Preisgeld abgeben, ergänzte der Weltranglistensiebte. Der Sieger in Melbourne erhält umgerechnet rund 2,55 Millionen Euro.

🚨Breaking news 🚨@AlexZverev has pledged to donate $10,000 for every #AO2020 match-win and if victorious, every single cent of his prize money 🙌#AusOpen | #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/kHdFFs3nPJ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020