French-Open-Analyse: Holt Novak Djokovic den Golden Slam?

Im Nord-Süd-Gipfel präsentiert von Lacoste diskutieren Andrej Antic (tennis MAGAZIN) und Gerald Kleffmann (Süddeutsche Zeitung) über die Ereignisse bei den gerade zuende gegangenen French Open. Moderation: Jens Huiber (Sportradio 360).

Die Themen im neuesten Nord-Süd-Gipfel: Sind es noch die Big 3 oder doch nur zwei Alphatiere? Wie fällt die Analyse von griechischen Göttern und Teutonen aus, denen ein Halbfinale bei einem Major nicht mehr reicht?

Gibt es die nach unten offene Favoritinnen-Liste für ein Grand Slam-Turnier bei den Damen demnächst auch in Wimbledon? Und: Was steckt hinter dem im wahrsten Sinne des Wortes heißen deutschen Rasensommer? Kommen die Heimspiele in Berlin und bei den Bad Homburg Open möglicherweise zwei Jahre zu spät angesichts der Kerber & Co-Dämmerung? Viel Spaß beim Hören!

HIER GEHT ES ZUM NEUEN NORD-SÜD-GIPFEL

tennis MAGAZIN · Novak Djokovic den Golden Slam?“ href=“https://soundcloud.com/tennismagazin/nord-sud-gipfel-ausgabe-45-holt-novak-djokovic-den-golden-slam“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>Nord-Süd-Gipfel – Ausgabe 45 – Holt Novak Djokovic den Golden Slam?

