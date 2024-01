Die Bedeutung von Schlaf im Leistungstennis

In zahlreichen Studien wurde die Bedeutung des Schlafs für den Leistungssport im Allgemeinen und den Tennissport im Speziellen untersucht. Neben solchen Forschungen sind es jedoch die Erfahrungen anderer Leistungssportler, von denen Sportler profitieren, weil diese aus ihrer individuellen Praxis berichten können. Sabine Lisicki hat in einem ausführlichen Interview Rede und Antwort gestanden und gibt Einblicke in ihr Schlafverhalten und die Bedeutung des Nachtschlafs für ihre Performance.

Die Bedeutung des Nachtschlafs für sportliche Leistungen

Die Bedeutung des Nachtschlafs für sportliche Leistungen kann nicht überschätzt werden. Sabine Lisicki gibt im Interview beispielsweise an, dass sie idealerweise 8 bis 9 Stunden schläft. Ein ausreichend langer Nachtschlaf ist wichtig, um zu regenerieren, neue Kräfte zu tanken und Höchstleistungen erbringen zu können. Zudem ist es entscheidend, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu finden und nicht immer wieder zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten schlafen zu gehen.

Im Laufe ihrer Karriere hat Sabine Lisicki jedoch festgestellt, dass der Nachtschlaf nur eine Komponente beim Regenerieren und beim Sammeln neuer Kräfte ist. So hat sie auch schon nach mancher kurzen Nacht eine hohe Leistung erbringen und Spiele gewinnen können. Deswegen muss der Nachtschlaf immer mit anderen Aspekten wie der richtigen Trainingszeit und Intensität vor einem Spiel, der Ernährung, der Konzentration und einem festen Willen in Verbindung gebracht werden.

Schlaf in Hotels und zu Hause

Für die Schlafqualität sind ganz unterschiedliche Faktoren von Bedeutung, von besonderer Wichtigkeit ist jedoch die Schlafstätte. Es ist empfehlenswert, ein besonders hochwertiges Bett zu wählen, das mit einer erstklassigen Matratze und einem zuverlässigen Lattenrost ausgestattet ist. Ein solches Bett lässt sich perfekt an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und unterstützt den Nachtschlaf bestmöglich. Leistungssportler setzen in jedem Fall auf ein erstklassiges Bett, um so ihre Performance zu verbessern und ihre Leistungen zu steigern.

Allerdings sind Leistungssportler in ihrem Beruf viel unterwegs und schlafen immer wieder in Hotels. Hier ist es oft nicht möglich, ein individuell angepasstes Bett zu nutzen. Dennoch verlassen sie sich niemals auf ihr Glück. Immer häufiger wird bei Hotels stattdessen gezielt angefragt, welche Arten von Betten diese verwenden. Nur wenn sie eine hohe Qualität haben, entscheiden sich die Sportler und ihr Management für die jeweilige Unterkunft.

Bessere Gehirnleistungen durch ausreichend viel Schlaf

Zahlreiche Studien zeigen, dass sich der Nachtschlaf auf die geistigen Fähigkeiten eines Menschen auswirkt. Wer regelmäßig zu kurz oder schlecht schläft, kann sich tagsüber nicht richtig konzentrieren, ist müde, fühlt sich ausgelaugt und erbringt keine Höchstleistungen. Folglich sinkt nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern gleichzeitig steigt die Gefahr von Unfällen und Verletzungen wie einem schmerzenden Knöchel.

Um dies zu verhindern, sollte man bereits bei ersten Anzeichen für einen schlechten Nachtschlaf gegensteuern. Sabine Lisicki betont im Interview, wie wichtig es im Tennis ist, sich bestimmte Abläufe für den Wettkampf zu visualisieren und einzelne Erlebnisse zu verarbeiten. All dies ist mit einem gesunden Nachtschlaf besonders leicht möglich. Hier verarbeitet der Körper all die Dinge, die man in vorherigen Spielen und Trainingseinheiten erlebt hat. Außerdem stärkt der Schlaf die Konzentration, sodass man sich auch psychisch optimal auf die einzelnen Spiele und Wettkämpfe vorbereiten kann.

Frage: Wie wichtig ist Schlaf für deine Regeneration? Sabine Lisicki: Der Schlaf ist enorm wichtig. Deshalb ist eine gute Matratze, wie die von bett1, so wichtig. Ich bin überzeugt, dass das oftmals unterschätzt wird. Als Profi-Sportlerin gehe ich jeden Tag an meine physischen Grenzen. Ich brauche den Schlaf, um am nächsten Tag wieder fit zu sein und weiter Höchstleistung abliefern zu können.

Der Zusammenhang zwischen Schlaf und Ernährung

Für Leistungssportler im Allgemeinen und speziell Tennisspieler ist eine ausgewogene, individuelle und gesunde Ernährung wichtig. Diese liefert dem Körper alle Nährstoffe und Energien, die er benötigt, um Höchstleistungen zu erbringen. Obendrein muss verhindert werden, dass der Körper sich nach dem Essen schwer anfühlt, müde wird und low performt. Das ist durch eine optimale Kombination aus Ernährungsplan und Schlafrhythmus möglich.

Es empfiehlt sich, immer möglichst zur selben Zeit zu essen und ausreichend lange Pausen zwischen der letzten Mahlzeit und dem Zubettgehen einzuhalten. Sabine Lisicki sagt beispielsweise, dass sie ungefähr zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen ihr Abendbrot zu sich nimmt. So hat ihr Körper genügend Zeit, das Essen zu verarbeiten und es belastet den Magen und den Organismus während des Schlafens nicht. Zu spätes Essen führt hingegen häufig zu einem unruhigen Schlaf und schlechten Träumen, die sich wiederum negativ auf die Leistungen beim Sport auswirken.

Mittagsschlaf und Powernap

Der Leistungssport setzt sich aus einer großen Zahl an Trainingseinheiten und vielfältigen Wettkämpfen zusammen. Häufig ist der Tagesablauf stark durchgetaktet, sodass man nur wenig Raum für spontane Planänderungen hat. Trotzdem ist es wichtig, sich genügend Zeit für die Regeneration zu nehmen und den Körper während des Trainings keinesfalls zu überlasten.

Eine gute Strategie ist Sabine Lisicki zufolge ein Mittagsschlaf. Wenn es sich zeitlich einrichten lässt, kann dieser zwischen zwei Trainingseinheiten oder vor einem Wettkampf eingeschoben werden. Dieser führt dazu, dass sie sich viel frischer fühlt und sich energiegeladen den nächsten Herausforderungen stellen kann. Ebenso ist es möglich, einen Powernap zu machen. Hier schließt man lediglich für ein paar Minuten die Augen, versinkt aber so schnell in einen erholsamen Schlaf, dass man erfrischt wieder daraus erwacht. Gerade an Tagen mit wenig Zeitpuffern für einen Mittagsschlaf ist das sinnvoll.

Professionelle Schlaf-Tipps

Wer sportlich erfolgreich werden möchte, muss vielfältige Maßnahmen ergreifen. Das gilt für das Leistungstennis ebenso wie für Sport, den man lediglich hobbymäßig betreibt. Sabine Lisicki sagt beispielsweise, dass sie vor dem Schlafengehen oft warm duscht. Auf diese Weise ist es ihr möglich, Unruhe und Nervosität zu bekämpfen. Außerdem meditiert sie gerne, um den Körper zur Ruhe zu bringen und ihn auf den Nachtschlaf vorzubereiten. Des Weiteren empfiehlt sie, abends auf eine leicht verdauliche Ernährung zu setzen. Ihr Ziel ist es, dass sich ihr Körper nicht auf die Verdauung konzentrieren muss, sondern sich ganz der Erholung und dem Tanken neuer Kräfte widmen kann.

Fazit: Schlaf hat im Leistungssport eine hohe Bedeutung

Der Nachtschlaf ist im Leistungssport von großer Bedeutung. Er hilft dabei, energiegeladen zu sein, sich konzentrieren zu können, Verletzungen zu vermeiden und das eigene Potenzial abzurufen. In Kombination mit anderen Maßnahmen wie einer gesunden Ernährung leistet er hervorragende Dienste. Wichtig ist es, einen Schlafrhythmus zu finden, der perfekt zu den eigenen Bedürfnissen passt, und möglichst immer gleichmäßig zu schlafen. Das gilt sowohl für Leistungssportler als auch für Hobbysportler.