Zverev vs. Medvedev – Duell mit Vorgeschichte

Am Freitagmorgen um 9:30 Uhr (deutscher Zeit) trifft Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open 2024 auf Daniil Medvedev. Wie stehen die Chancen des Deutschen, besonders im Hinblick auf die Vorgeschichte der beiden Spieler?

Zverev vs. Medvedev – wer ist der Favorit?

Blickt man ausschließlich auf die Zahlen auf dem Papier, so geht Daniil Medvedev als klarer Favorit ins Rennen. Gerade bei Grand Slam-Turnieren profitiert der Russe von deutlich mehr Erfahrungen. Bei den US Open 2021 holte er seinen ersten und bislang einzigen Major-Titel. Vier weitere Male stand Medvedev noch im Endspiel, 2021 und 2022 bei den Australian Open.

Zverev hingegen erreichte lediglich einmal ein Endspiel auf Grand Slam-Ebene, 2020 bei den US Open. Bei den Australian Open ist sein bestes Ergebnis das Erreichen des Halbfinals 2020 und 2024.

Daniil Medvedev vs. Alexander Zverev 3 Rangliste aktuell 6 20 Karrieretitel 21 27 Alter 26 16 Stunden, 17 Minuten Zeit auf dem Platz bei den Australian Open 16 Stunden, 53 Minuten 15 Gewonnene Sätze 15 6 Verlorene Sätze 6 1,60 – 1,70 Wettquoten 2,15 – 2,25

Medvedevs Weg ins Halbfinale

Sechs Stunden und 17 Minuten brachte Daniil Medvedev auf die Match-Uhr. Fünf Matches bestritt der Russe, zwei davon in fünf Sätzen. In Runde eins profitierte er im vierten Satz von der Aufgabe seines Gegners Terence Atmane.

Gegner Weltranglisten-Position Gegner Ergebnis Match-Dauer 1. Runde Terence Atmane 155, Qualifikant 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 ret. 2:38 2. Runde Emil Ruusuvuori 53 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0 4:24 3. Runde Felix Auger-Aliassime 30 6:3, 6:4, 6:3 2:09 Achtelfinale Nuno Borges 69 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 3:07 Viertelfinale Hubert Hurkacz ATP 9 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 3:59

Zverevs Weg ins Halbfinale

Ähnlich wie Medvedev stand auch die deutsche Nummer eins über 16 Stunden auf den Courts bei den Australian Open 2024. Auch Zverev musste zweimal den fünften Satz über die Partie entscheiden lassen. Warm gespielt sind beide Spieler definitiv, bleibt nur die Frage, wer über die Dauer frischer bleibt?

Gegner Weltranglisten-Position Gegner Ergebnis Match-Dauer 1. Runde Dominik Koepfer 62 4:6, 6:3, 7:6, 6:3 3:13 2. Runde Lukas Klein 163, Qualifikant 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 4:30 3. Runde Alex Michelsen 91 6:2, 7:6, 6:2 1:59 Achtelfinale Cameron Norrie 22 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 4:05 Viertelfinale Carlos Alcaraz 2 6:1, 6:3, 6:7, 6:4 3:06

Medvedev als Favorit im direkten Vergleich

Bereits 18-mal standen sich Alexander Zverev und Daniil Medvedev auf der Profi-Tour gegenüber. Die Bilanz spricht klar für Medvedev mit bislang 11:7-Siegen. Zuletzt setzte sich der Russe bei den ATP Finals in Turin mit 7:6, 6:4 gegen Zverev durch. Allein 2023 spielten die Top-Ten-Profis sechsmal gegeneinander. Allerdings: Bei einem Grand Slam-Turnier sind die beiden noch nie aufeinandergetroffen. Das bedeutet, dass sie sich noch nicht über drei Gewinnsätze messen konnten.

Zverev on facing Daniil Medvedev for the first time in a Grand Slam: “He’s been kicking my ass a lot over the last year or so.” pic.twitter.com/brVk6FgPK9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2024

Jahr Event Sieger Ergebnis Belag Runde 2023 ATP-Finals Medvedev 7:6, 6:4 Hartplatz Gruppenmodus 2023 Peking (ATP 500) Medvedev 6:4, 6:3 Hartplatz Halbfinale 2023 Masters Cincinnati Zverev 6:4, 5:7, 6:4 Hartplatz Achtelfinale 2023 Masters Rom Medvedev 6:2, 7:6 Sand Achtelfinale 2023 Masters Monte Carlo Medvedev 3:6, 7:5, 7:6 Sand Achtelfinale 2023 Masters Indian Wells Medvedev 6:7, 7:6, 7:5 Hartplatz Achtelfinale 2021 ATP Finals Zverev 6:4, 6:4 Hartplatz Finale 2021 Masters Paris Medvedev 6:2, 6:2 Hartplatz Halbfinale 2021 ATP Cup Medvedev 3:6, 6:3, 7:5 Hartplatz Halbfinale 2020 ATP Finals Medvedev 6:3, 6:4 Hartplatz Gruppenmodus 2020 Masters Paris Medvedev 5:7, 6:4, 6:1 Hartplatz Finale 2019 ATP Finals Zverev 6:4, 7:6 Hartplatz Gruppenmodus 2019 Masters Shanghai Medvedev 6:4, 6:1 Hartplatz Finale 2018 Masters Kanada Zverev 6:3, 6:2 Hartplatz Achtelfinale 2018 Masters Miami Zverev 6:4, 1:6, 7:6 Hartplatz 2. Runde 2017 Washington (ATP 500) Zverev 6:2, 6:4 Hartplatz Viertelfinale 2016 St. Petersburg (ATP 250) Zverev 6:3, 7:5 Hartplatz 2. Runde

Zverev vs. Medvedev: ein Duell mit Vorgeschichte

Für Alexander Zverev zählt Daniil Medvedev nicht unbedingt zu den gern gesehenen Gegnern auf dem Court. Nicht nur, dass die Head to Head-Bilanz deutlich gegen den Deutschen spricht, auch zwischenmenschlich sind die beiden Top-Ten-Spieler nicht auf einer Wellenlänge. Das zeigte sich zum Beispiel in dem Aufeinandertreffen in Monte Carlo 2023.

Dieses Match nimmt auch einen großen Teil in der Netflix-Folge „Unerledigte Dinge“ der Serie Break Point ein, in der Zverev im Fokus steht. Hier unterstellt Zverev dem Russen „einer der unfairsten Spieler der Welt“ zu sein. Der Grund: In dieser Partie entfernte Medvedev, als er zurücklag, die Netzstütze und legte sie auf den Platz. Im dritten Satz, als Medvedev die Seite wechseln sollte, nahm er außer der Reihe eine Toilettenpause. Damit verfolgte er eventuell das Ziel, Zverev aus dem Rhythmus zu bringen. Die Konsequenz des Verhaltens von Medvedev war, dass Zverev komplett irritiert war und das Match verlor. „Ich nehme Fairness und Sportsmanship sehr ernst. Davon hat er leider nicht viel“, sagte Zverev später. Medvedev entgegnete der Diskussion trocken, dass Zverev „selbst in den Spiegel schauen“ solle.

Alexander Zverev was not happy with Daniil Medvedev's behaviour during their three-set thriller at the Monte Carlo Masters 😬 pic.twitter.com/xrvDfpqSsA — Eurosport (@eurosport) April 14, 2023

Zverev: „Ich darf mich davon nicht ablenken lassen“

Zverev befand sich zu diesem Zeitpunkt auf seinem Comeback nach der Verletzung. Die Niederlage gegen Medvedev beschäftigte ihn sehr. So sehr, dass er nach dem verlorenen Match seine Schuhe durch die Kabine warf und in Tränen ausbrach. Als seine Emotionen etwas abgeklungen waren, sagte der Deutsche: „In seinen (Anm. d. Red. Medvedevs) Matches geschehen Dinge, die unfair sind. Er nutzt das ziemlich zu seinem Vorteil aus. Aber davon darf ich mich nicht ablenken lassen. Das war völlig mein Fehler.“

Was kann man nun also von dem Halbfinal-Match bei den Australian Open 2024 erwarten? Beide Spieler bei den Australian Open keinen fehlerfreien Lauf hingelegt. Gegen Carlos Alcaraz ist Zverev aber zu Höchstleistungen aufgelaufen. Sowohl Medvedev als auch Zverev haben ihren Kampfgeist unter Beweis gestellt und auch die holprigen Matches jeweils zu ihren Gunsten gedreht. Zu erwarten ist also eine Partie auf Augenhöhe mit dem ein oder anderen Beigeschmack aus der Vergangenheit. Langweilig wird es bestimmt nicht!