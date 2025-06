Vorhand-Slice von Tatjana Maria: Der verpönte Schlag

Mit ihrem Vorhand-Slice sorgt Tatjana Maria für eine Menge Trubel. Unsere Expertin und Bundestrainerin Jasmin Wöhr analysiert einen Schlag, den man im modernen Tennis kaum noch sieht.

Schritt 1: Vorhand-Slice als Offensivschlag

Den Vorhand-Slice sieht man kaum, weil er eigentlich ein Notschlag ist – etwa, wenn man weit auf der Vorhandseite heraus­getrieben wird. Tatjana Maria aber setzt ihn bewusst auch als Offensivschlag ein, um den Rhythmus zu wechseln. Gerade auf Rasen funktioniert der Schlag gut, weil sein Absprung dort sehr flach ist. Voraussetzungen für einen offensiven Vorhand-Slice sind: frühe Vorbereitung, gute ­Balance, tiefer Körperschwerpunkt.

Schritt 2: Semikontinentalgriff leitet Schlag ein

Tatjana Maria hat sich früh auf den Schlag vorbereitet. Durch ihren breiten Stand ist sie perfekt ausbalanciert, ihren Körperschwerpunkt hat sie schon nach unten verlagert. Die Schlagbewegung von hinten oben nach vorne unten leitet sie mit einem Semikontinentalgriff ein. Ihr Gewicht geht dabei vom rechten Bein aufs linke Bein über, die Bewegungsrichtung des Körpers wird dadurch zum Ball hin ausgerichtet – so muss es sein.

Schritt 3: Festes Handgelenk kurz vor dem Treffpunkt

Volle Konzentration für den Treffpunkt, der leicht schräg vor dem Körper liegen wird – ideal für einen Vorhand-Slice. Der Oberkörper bleibt dabei stabil. Wichtig ist, dass Tatjana Maria kompakt und mit festem Handgelenk zum Treffpunkt kommt. Dadurch kann sie einerseits das Tempo des ankommenden Balles absorbieren. Andererseits kann sie selbst die Kontrolle übernehmen, um mit dem ausgehenden Ball das zu machen, was sie will.

Schritt 4: Einwickeln des Balls mit dem Unterarm

Gut zu sehen, dass Tatjana Maria ihre Schlagbewegung kurz nach dem Treffpunkt weiter nach vorne unten fortsetzt. Genau dadurch bringt sie den Drall auf den Ball. Das Einwickeln des Balls erfolgt dabei nicht durch das Handgelenk, das eher steif und fest ist. Für die Ballrotation sorgt der Unterarmeinsatz. Gleichzeitig bleibt Tatjana mit dem Gewicht auf dem vorderen Bein und lehnt sich in ihren Schlag, damit sie ihn sauber kontrollieren kann.

Schritt 5: Schlägerhaltung zeigt den starken Schnitt

Der Ausschwung geht in die Endphase. Tatjana Maria führt den Schläger weiter nach vorne oben. Gut deutlich wird in dem Foto noch einmal die Rolle des Unterarms: Anhand der Schlägerhaltung kann man nämlich sehen, wie stark sie diesen Vorhand-Slice unterschnitten hat. Durch ihren guten Gewichtstransfer kann Tatjana einen schnellen, tief abspringenden Slice­-Ball über das Netz schicken, der einige Gegnerinnen vor Probleme stellen wird.

Schritt 6: Taktisches Mittel gegen Hard-Hitterinnen

Tatjana Maria blickt ihrem Ball hinterher und verlagert das Gewicht mehr aufs hintere Bein, um die Ausgangsposition an der Grundlinie einzunehmen. Auch wenn der Vorhand-Slice verpönt ist: Wer ihn so gut wie „Tadde“ beherrscht, verfügt über ein taktisches Mittel, das insbesondere Hard-­Hitterinnen aus deren Komfortzone lockt. Sie mögen Rhythmuswechsel und Tempoentschärfung nicht. So kreiert sich Tatjana Chancen, um gegen sie zu gewinnen.