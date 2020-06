Queen’s: Als Boris Becker seinen ersten ATP-Titel gewann

Heute vor 35 Jahren, am 16. Juni 1985, gewann Boris Becker im Londoner Queen’s Club seinen ersten Titel auf der ATP-Tour.

Als Boris Becker im Juni 1985 zum ATP-Rasenturnier im Londoner Queen’s Club antrat, war der 17-jährige Deutsche schon längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ein halbes Jahr zuvor hatte er bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht. In das prestigeträchtige Turnier in Queen’s ging Becker als Nummer 29 im ATP-Ranking und Nummer elf der Setzliste. Einen Titel auf der ATP-Tour hatte die große deutsche Nachwuchshoffnung bis dato allerdings noch nicht gewonnen.

Boris Becker: „Die Woche war fantastisch”

Nach fünf Siegen, unter anderem im Viertelfinale gegen den späteren Wimbledonsieger Pat Cash, erreichte Becker sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour. Dort stand ihm der Südafrikaner Johan Kriek, zweimaliger Sieger bei den Australian Open, gegenüber. Von Nervosität war bei Becker nichts zu spüren. Der 17-Jährige brillierte mit seinem aggressiven Powertennis auf Rasen. Mit einem Ass verwandelte Becker seinen ersten Matchball zum 6:2, 6:3, gefolgt von einem lauten „Ja“.

Auf dem Weg zum ersten Titel musste Becker in sechs Partien nur einen Satz im Tiebreak abgeben. „Seitdem ich zehn Jahre alt bin, war es mein Traum, ein ATP-Turnier zu gewinnen. Die Woche war fantastisch. Ich habe mein bestes Tennis gespielt und viele gute Spieler bezwungen“, freute sich Becker über die Titelpremiere. Sein Finalgegner Kriek sagte anschließend. „Wenn Becker so wie heute jeden Tag in Wimbledon spielt, kann er das Turnier gewinnen.“ Der Südafrikaner bewies hellseherische Fähigkeiten. Drei Wochen später gewann Becker den Titel in Wimbledon und wurde im Alter von 17 Jahren und 228 Tagen der jüngste Wimbledonsieger der Geschichte.

Hier könnt ihr euch das Finale im Londoner Queen’s Club in voller Länge anschauen.