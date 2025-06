Für den guten Zweck: Zverev-Schläger wird in Halle versteigert

Bei den diesjährigen TERRA WORTMANN Open trifft Kinderhospizarbeit auf Weltklassetennis. Dabei gibt es einen signierten Schläger von Alexander Zverev zu ersteigern.

Ein signierter Tennisschläger von Deutschlands Topspieler Alexander Zverev wird zum Symbol für gelebte Solidarität: Im Rahmen der diesjährigen TERRA WORTMANN OPEN versteigert der Bundesverband Kinderhospiz e. V. (BVKH) ein exklusives Pro-Modell aus Zverevs aktueller HEAD-GRAVITY-Serie. Dieser ist handsigniert und direkt vom Turnierdirektor Ralf Weber zur Verfügung gestellt. Der Erlös der Auktion fließt zu 100 % in die Arbeit mit Familien, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt sind.

Tennisschläger mit großer Wirkung

Der Startschuss zur Versteigerung fiel am Sonntag, 15. Juni um 18 Uhr. Bis zum 22. Juni, 18 Uhr haben Tennisfans die Möglichkeit, ihr Gebot abzugeben. Das Startgebot liegt bei 500 Euro. Der Schläger ist nicht nur sportlich ein Highlight, sondern er steht auch symbolisch für gelebte Menschlichkeit auf und neben dem Platz.

Jetzt mitbieten: www.bvkh.de/auktion

Kinderhospizarbeit erstmals bei einem ATP-Turnier präsent

Der BVKH nutzt die Partnerschaft mit dem Turnier in Halle/Westfalen, um seine wichtige Arbeit sichtbarer zu machen. Beim Kids Day stellt der Verband eine interaktive Tennis-Zielwand auf und wird in Interviews mit Spieler-/innen eingebunden. All das mit dem Ziel, das gesellschaftliche Tabuthema „Kinderhospizarbeit“ auf Augenhöhe und niedrigschwellig zu vermitteln.

„Kinderhospizarbeit ist zwar traurig – aber nicht nur“, erklärt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbands. „Die betroffenen Familien leben intensiv im Moment, doch werden sie in der Öffentlichkeit oft übersehen. Die Möglichkeit, bei einem großen Turnier präsent zu sein, hilft uns, Berührungsängste abzubauen und Menschen zu sensibilisieren.“

Jeder Beitrag zählt

Ob durch ein Gebot oder eine Spende – jede Unterstützung hilft, das Leben von Familien mit schwerstkranken Kindern ein Stück heller zu machen.

www.bundesverband-kinderhospiz.de/spenden