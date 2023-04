Kick-Off: tennis MAGAZIN Fashion Week

Tennismode ist ein Fall für sich. Nirgendwo anders kann man Menschen beobachten, die in kurzen Röcken und schnöseligen Polohemden wie Ninjas über den Platz bewegen und auf gelbe Filzkugel eindreschen. Und ehrlich: Wer braucht schon praktische Kleidung, wenn man sich auch anziehen kann wie auf der Pariser Fashion Week?

Aber mal im Ernst: Tennismode hat eine lange und traditionsreiche Geschichte. Früher durfte keine andere Farbe als weiß getragen werden. Frauen spielten in fast bodenlangen Kleidern – wie auch immer das möglich war. In der Zeit von Andre Agassi kamen dann knallbunte Trainingsanzüge und Stirnbänder in den Trend.

Heute kann man die wildesten Outfits auf den Courts sehen: Achselshirts in Neonpink, Faltenkleidchen mit Diamanten besetzt und weiße Tennissocken sind sowieso im Trend – jetzt auch in der Alltagsmode angekommen.

Mittlerweile liegt das Augenmerk aber nicht mehr ausschließlich auf dem Optischen. Auch die Funktionalität spielt eine große Rolle: Die High-Tech-Materialien sollten bestenfalls kühlen, trocken bleiben und den besten Komfort bieten.

Und apropos Fashion Week. tennis MAGAZIN dachte sich: „Wenn wir schon die Möglichkeit haben, die neuesten Sommertrends auszuprobieren, sollten unsere Leser daran Anteil haben.“ Egal, wie modeinteressiert ihr, liebe Leserinnen und Leser seid, da müsst ihr jetzt durch. Denn eine Woche lang stellen wir euch die angesagten Trends für den Sommer vor.

Neun Hersteller haben uns auf die Einladung zu unserem Modespecial ihre besten Sommeroutfits geschickt, die wir euch nun täglich präsentieren wollen. Viel Spaß beim Stöbern und wir freuen uns auf euer Feedback. Welches Outfit hat euch am besten gefallen und ist vielleicht sogar eines in eurem Online-Einkaufswagen gelandet? Wir sind gespannt!

Hier ein Blick hinter die Kulissen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von tennis MAGAZIN 🎾 (@tennismagazin)