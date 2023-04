tennis MAGAZIN Fashion-Week: HEAD

Über eine Woche präsentiert tennis MAGAZIN euch täglich die verschiedenen Trends für den Sommer. Heute für euch auf dem Laufsteg: HEAD.

Fotos: Joshua Zettelmeier

Mit Schlägern, Saiten, Bällen, Schuhen und Textilien ist HEAD im Tennismarkt vertreten. Laut HEAD selbst steht die Marke für innovatives Design und Leidenschaft für den Sport. Das spiegelt auch die Profis wider, die in den HEAD-Dresses auf dem Court stehen. Denn sowohl das deutsche Billie Jean King Cup- als auch das Davis Cup-Team tragen die Outfits des Herstellers als Mannschaftskleidung.

Auch tennis MAGAZIN hat Outfits für das ganze Team zugesendet bekommen. Wir finden: Die aktuelle DTB-Kollektion ist absolut farbenfroh und vielfältig. Ob Jacke, T-Shirt, Rock, Shorts oder lange Hose: Alle Teile lassen sich super kombinieren.

Sowohl die Damen-Jacke als auch das Damen-Rundhals-Shirt sind in regulärer Passform geschnitten. Der Rock hat eine integrierte Innenhose und einen hohen, elastischen Bund.

Die lange Damen- und Herrenhose kombinieren Stil und Komfort, haben einen verstellbaren Zugbund an der Hüfte sowie einen Zipper am Knöchel. Die Herren-Shorts verfügen über einen dehnbaren Taillenbund sowie Eingriffstaschen, beispielsweise zum Verstauen von Bällen. Der Kapuzen-Hoodie besteht aus kühlem, schnelltrocknenden Material, hat Känguru-Taschen am Bauch sowie einen Front-Zipper. Wie auch der Rest der Kollektion ist das Herren-T-Shirt mutig farbenfroh gestaltet.

Preise Head

Damen-Jacke 90 €; Damen-T-Shirt 50 €; Rock 45 €; Damen-Hose 80 €;

Herren-Hoodie 80 €; Herren-T-Shirt 50 €; Herren-Shorts 45 €; Herren-Hose 80 €

Weitere Infos: www.head.com