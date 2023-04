Monte Carlo: Rublew zieht ins Endspiel ein

Monte Carlo (SID) – Andrej Rublew hat das Finale beim ATP-Masters in Monte Carlo erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Russe besiegte im Halbfinale Taylor Fritz (USA/Nr. 8) 5:7, 6:1, 6:3. Gegner im Endspiel am Sonntag ist Jannik Sinner (Italien/Nr. 4) oder Holger Rune (Dänemark/Nr. 6).

Rublew hatte im Viertelfinale den Siegeszug von Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) gestoppt. Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 13) war im Achtelfinale ausgeschieden.