tennis MAGAZIN Lesercup 2022: Spielen Sie auf Rasen

Spielen Sie wie die Profis auf Rasen! Beim Mixed-Turnier in Halle/Westfalen erleben Sie ein aufregendes Wochenende im Gerry Weber Sportpark mit Teilnehmern aller Spielstärken und Altersklassen und wandeln auf den Spuren von Federer & Co.!

Unser großes Mixed-Turnier in Zusammenarbeit mit dem Tennis Magazin findet auch 2021 wieder auf den Rasenplätzen des Gerry-Weber-Sportparks in Halle/Westfalen statt. Wo im Juni noch die Profis beim ATP-Turnier um Preisgeld und Weltranglistenpunkte kämpfen, haben die Teilnehmer die einmalige Möglichkeit, selbst auf Rasen zu spielen und dieses unvergleichliche Spielgefühl kennenzulernen. Das Turnier ist offen für Meden-, Hobby- und Turnierspieler bis Oberliga. Der Sieger gewinnt eine Reise zu den French Open in Paris!

Turniermodus

Gespielt wird mit max. 32 Teams in einer Gruppenphase mit anschließendem KO-System in A- und B- Runde. Jedes Paar hat somit mindestens 4 Spiele zu absolvieren und scheidet nach einer Niederlage nicht direkt aus. Es wird je Damen- und ein Herreneinzel (1 Satz bis 6, bei 6:6 Tiebreak) sowie ein Mixed gespielt.

Unterbringung

Wir wohnen im Gerry Weber Sportpark Hotel direkt auf der Anlage. Die Zimmer sind ausgestattet mit Bad oder Dusche, Klimaanlage, Heizung, Sat-Fernseher, kostenlosem WIFI und Direktwahltelefon.

Verpflegung

Es wird ein reichhaltiges Frühstücksbüffet geboten sowie am Freitag ein Abendessen im Hotelrestaurant und am Samstag unser großes Abendbuffet.

Programm

29.07.22

ab 13.00 Uhr: Check-In im Hotel

15.00 Uhr: Begrüßung in der Hotel-Lobby und Beginn der Spiele

20.00 Uhr: Abendessen im Hotelrestaurant

30.07.22

ab 10.00 Uhr: Fortsetzung des Turniers

am Nachmittag Stadionführung durch die OWL-Arena

20.00 Uhr: Abendessen im Palmengarten mit anschließender Abendveranstaltung

31.07.22

ab 10.00 Uhr: Beginn der Viertelfinal-Spiele in A- und B-Runde

ca. 15.00 Uhr: Siegerehrung und Verabschiedung

Preis (329 Euro pro Person)

Der Reisepreis der 3-tägigen Eventreise beinhaltet 2 Hotel-Übernachtungen im 4-Sterne Sportpark Hotel im DZ (EZ gegen Aufpreis möglich) mit Frühstück und Abendessen, Startgeld für das Turnier und Nutzung des Wellness-Bereiches des Hotel.