Gewinnspiel: Sensoboard „essential“ für Training zu Hause

Mit dem wackelnden Balanceboard schulen Sie zu Hause oder im Büro Gleichgewicht, Stabilität und Kraft. Wir verlosen ein Sensoboard „essential“ im Wert von 299 Euro.

Laufen ist ein Wunder der Natur. Viele Sinneseindrücke, Lageveränderungen, Spannungswechsel in der Muskulatur, Druckveränderungen an der Fußsohle werden in Echtzeit verarbeitet und beeinflussen unser Lauf- und Gangbild. Je besser das Zusammenspiel von Nervensystem und Muskulatur funktioniert, desto effizienter ist die Laufbewegung und die Gefahr von Verletzungen sinkt.

Sensoboard: Fit und verletzungsfrei

Das ist vor allem für extreme Belastungssituationen, wie sie beispielsweise im Tennis auftreten, von erheblicher Bedeutung. Als Sportwissenschaftler hat Moritz Martin vor zehn Jahren ein mechanisches System entwickelt, das vor allem die Sensomotorik schult: das Sensoboard. Durch schnelle und unvorhersehbare Bewegungen der Standfläche muss der Nutzer in Echtzeit reagieren und hat damit Reflexaktivitäten, die sich sonst nur mit aufwändigen Vibrationstrainingsgeräten herstellen lassen. Zufällige Neigungsbewegungen machen das Training auf dem wackligen Sensoboard anspruchsvoll.

Dennoch ist das System für den Nutzer ohne Verletzungsrisiko, da es sich nicht räumlich bewegt. So kann es sogar auf dem Tennisplatz zusammen mit dem Schläger sportartspezifisch eingesetzt werden. Auch die Bundesstützpunkte des Deutschen Tennis Bundes integrieren das System seit einigen Monaten erfolgreich in ihr Training.

Sensoboard: Mitmachen und Gewinnen

Wenn Sie ein eigenes Sensoboard haben wollen, dann melden Sie sich auf dieser Seite an und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Senosboard „essential“. Teilnahmeschluss ist der 14. Dezember. Wer beim Gewinnspiel kein Glück hat, bekommt zehn Prozent Rabatt im Webshop von Sensosports mit dem Code TENNIS.

UVP: ab 299 €, Mehr Infos: www.sensosports.de

Mitmachen und gewinnen!