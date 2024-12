Gewinnspiel: Zverev-Schläger zu gewinnen

Im Exklusiv-Interview mit tennis MAGAZIN spricht Alexander Zverev über seinen Schläger. Wir verlosen ein handsigniertes Head-Racket.

Nach dem Masters 1000 in Shanghai wechselte Alexander Zverev seinen Schläger. In Wien spielte er erstmals den Head Gravity (erscheint am 16. Januar). Im tennis MAGAZIN-Interview äußerte sich der 27-Jährige wie folgt zu seinem neuen Spielgerät:

„Ich suche immer nach etwas, was ich besser machen kann. Ich war die Nummer zwei der Welt und habe meinen Schläger gewechselt. Seit dem Turnier in Shanghai spiele ich mit einem komplett neuen Schläger“, sagt Zverev. Für den Weltranglistenzweiten ist das auch ein Zeichen, dass er an jeder Schraube dreht, um noch besser zu werden.

Zverev: „Es ist nicht so, dass ich mich zufriedengebe und sage, ich lehne mich zurück und genieße die Resultate, die ich habe. Ich versuche immer, was Neues zu finden. Ich muss mir selber auch irgendwo ein bisschen Credit geben, weil ich als Nummer zwei der Welt sage, dass es nicht gut genug ist und ich einen komplett neuen Schläger in meine Hand nehme. Das würden nicht viele machen. Das braucht auch ein bisschen Eier. Das ist nicht so, dass es jeder als selbstverständlich sieht, so etwas zu machen.“

Er beschreibt ferner, dass ein Schlägerwechsel alles andere als einfach ist: „Ich war mir auch unsicher. Nach dem Match in Wien habe ich mir auch gedacht: vielleicht sollte ich doch wieder zum alten zurückkehren. Aber da habe ich sechs Tage mit dem neuen Schläger gespielt. In Paris nach den ersten zwei Matches habe ich auch gedacht, ich nehme jetzt wieder den alten. Dann sagte ich mir aber, ich spiele nochmal ein Match gegen Stefanos Tsitsipas, das ist ein guter Spieler, da teste ich nochmal wirklich. Seitdem habe ich ein richtig gutes Gefühl in der Hand mit dem Schläger. Dann ist es auch besser gelaufen.“

Das Fazit von Zverev, der im nächsten Jahr unbedingt seinen ersten Grand Slam-Titel gewinnen will: „Nicht jeder, der die Nummer zwei der Welt ist, ändert sein Material, um sein Spiel zu verbessern und etwas Neues zu versuchen. Das beweist schon, dass ich immer auf der Suche nach was Besserem bin.“

Zverevs Schläger ist 315 Gramm schwer und hat einen Balancepunkt von 320 Millimeter. Sein Schwunggewicht beträgt 323.

