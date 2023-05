Unboxing & Gewinnspiel: Fila Sabbia Lite 2

tennis MAGAZIN hat den neuen Fila-Schuh Sabbia Lite 2 zugesendet bekommen. Gemeinsam mit euch packen wir das Sandplatz-Modell aus und betrachten es genauer.

Wie der Name schon verrät, ist der Fila Sabbia Lite 2 das zweite Modell in der Schuh-Serie von Fila. Der Begriff „Sabbia“ stammt aus dem italienischen und steht für „Sand“. Der Schuh ist also optimal geeignet für die Outdoor-Saison, die schon in vollem Gange ist.

Schon die erste Edition war im tennis MAGAZIN-Schuhtest vertreten und wurde Testsieger in der Kategorie „Komfort“. Für die zweite Edition hat Fila nun erneut an ein paar Feinheiten gearbeitet. An welchen genau erfahrt ihr in unserem Unboxing-Video. So viel aber vorweg: Auch das zweite Modell war Teil des tM-Schuhtestes 2023 und hat auch hier in einer Kategorie den Testsieg eingefahren.

Der Fila Sabbia Lite 2 eignet sich besonders für leistungsorientierte Freizeitspieler. Wenn ihr den Schuh in weiß-blau und Größe 43 gewinnen wollt, könnt ihr an unserem Gewinnspiel bis zum 18. Juni 2023 teilnehmen. Viel Erfolg!