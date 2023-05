Rückschlag für Alcaraz: Niederlage gegen Marozsan

Spaniens Überflieger Carlos Alcaraz hat gut zwei Wochen vor den French Open eine unerwartete Niederlage kassiert. Der 20-Jährige verlor beim Masters-Turnier in Rom völlig überraschend in der 3. Runde. Er musste sich gegen den beherzt aufspielenden ungarischen Qualifikanten Fabian Marozsan 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben.

Der 23 Jahre alte Marozsan, in der Weltrangliste auf Platz 135 geführt, steht in Rom erstmals überhaupt in seiner Karriere im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Ungeachtet der unerwarteten Niederlage geht Alcaraz als großer Favorit in die French Open (ab 28. Mai). Dort will er die Nachfolge seines Landsmannes Rafael Nadal antreten. Beim 14-maligen Paris-Champion ist wegen anhaltender Probleme mit dem Hüftbeuger noch unklar, ob er seinen Titel überhaupt verteidigen kann.

Zuletzt gewann Alcaraz das Endspiel von Madrid über den Deutschen Jan-Lennard Struff. Trotz des frühen Ausscheidens in der „Ewigen Stadt“ wird Alcaraz als Nummer eins der Setzliste in die French Open gehen. Nach dem Turnier in Rom wird der US-Open-Sieger den 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic (Serbien) wieder an der Spitze der Weltrangliste ablösen.