Kyrgios fehlt auch bei den French Open 2023

Die Rückkehr des Wimbledon-Finalisten Nick Kyrgios auf die Tennis-Tour verzögert sich weiter. Der Australier hat wegen einer Knieverletzung in diesem Jahr noch kein Match bestritten. Im Januar hatte er sich einer Operation unterzogen und versucht nun, wieder fit zu werden. Deshalb wird er auch bei den French Open in Paris (ab 28. Mai) nicht aufschlagen.

Der Sandplatz-Grand-Slam in Roland Garros gehört ohnehin nicht zu den Lieblingsturnieren des 28-Jährigen. Zuletzt hatte Kyrgios dort 2017 gespielt. Im vergangenen Jahr erreichte er in Wimbledon erstmals ein Major-Finale, verlor aber gegen Novak Djokovic (Serbien). Eigentlich plante der Australier in Paris zu spielen, weil seine Freundin Costeen Hatzi die Stadt unbedingt sehen wollte. Nun muss er diesen Termin wohl auf das nächste Jahr verschieben.

Wann Kyrgios genau wieder spielen wird, ist derzeit noch ungewiss.

Roland Garros update:

OUT: Kyrgios

IN: Daniel

Next: Thiem — Entry List Updates (@EntryLists) May 16, 2023