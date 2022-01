Unboxing Tecnifibre TF-40: Vier Schläger + Saite zu gewinnen

Zum 40-jährigen Firmenjubiläum von Tecnifibre kam der TF-40 in einer Special Edition auf den Markt. Der Schläger kam so gut, dass nun eine ganze Schlägerserie an den Start geht. Dazu gehören der TF-40 in der Variante 305 Gramm mit dem Besaitungsmuster 16/19 sowie 18/20 und der TF-40 in der Variante 315 Gramm mit dem Besaitungsmuster 16/19 sowie 18/20. Der TF-40 wird u.a. gespielt vom Franzosen Arthur Rinderknech, der gerade in die Top 50 im ATP-Ranking eingezogen ist.