tennis MAGAZIN 10/2021: Sensation! Emma Raducanu gewinnt die US Open

Ab dem 22. September ist die tennis MAGAZIN-Ausgabe 10/2021 in unserem Online-Shop oder am Kiosk erhältlich. Wir analysieren die US Open: Emma Raducanu stürmt von der Qualifikation bis zum US Open Titel; Daniil Medvedev gewinnt seinen ersten Major-Titel; Novak Djokovic verpasst den Grand Slam; die deutschen Qualifikanten Peter Gojowczyk und Oscar Otte überraschten. Weitere Themen: Fotografin Radka Leitmeritz inszenierte die Stars der WTA-Tour für kunstvolle Fotos. Außerdem erfahren Sie, was Tennisspieler sich von Boxern im Training abschauen können.

FIRST SERVICE Angelique Kerber

Starfotografin Radka Leitmeritz setzte die Kielerin stark in Szene. Court-Dimensionen

Wie groß ist der Auslauf der vier Grand Slam-Centre Courts? Nicola Kuhn

Der Nachwuchsspieler wird von Spanien nach Deutschland wechseln. Tops & Flops

Daniel Altmaier, Kendall Jenner, Pat Cash, Coco Vandeweghe. Nachgefragt bei Younes El Aynaoui

Der Marokkaner über sein größtes Match bei den Australian Open 2003. US OPEN Spielverderber

Aus dem Grand Slam von Novak Djokovic wurde nichts: Daniil Medvedev hatte etwas dagegen und holte sich den Titel. Turnier der Teenager

Der Triumph der 18-jährigen Britin Emma Raducanu ist die größte Sensation in der Geschichte des Damentennis. Doppelte Überraschung

Oscar Otte und Peter Gojowczyk sorgten mit ihrem Achtelfinaleinzug für deutsche Glücksgefühle. TURNIERE Comeback von Indian Wells

Nach zweieinhalb Jahren kehrt das „fünfte Grand Slam-Turnier“ zurück. Herren-Bundesliga

Die besten Statistiken zur Saison. BESSER SPIELEN Wenn Boxen auf Tennis trifft

Ein Coach zeigte uns zehn Box-Übungen, von denen auch Tennisspieler profitieren können. An die Bänder, fertig, los!

Wie Sie sich mit Fitness-Bändern in Form bringen können. Mental-Kolumne Berrer

Wie man sich gegen die Angst vorm Gewinnen wappnen kann. Schlag des Monats

Doppelspezialist Kevin Krawietz beim tiefen Rückhandvolley. MEDIZIN Rücken-Ratgeber

Welche Therapien bei einem Bandscheibenvorfall helfen. AUSRÜSTUNG Frequenz der Frische

Eine neue App kann die Saitenqualität anhand des Klangs beurteilen. Wohlfühl-Outfits

Das deutsche Label „30 Love“ bringt frischen Schwung in die Damenmode. LK-Liga im Club

Auf Wingfield-Courts ist ein neues Spielformat für Vereine verfügbar. Klassiker von Yonex

Der japanische Hersteller hat den VCore Pro komplett überarbeitet. LEUTE Aufwendiges Fotoprojekt

So haben Sie die Stars der WTA-Tour noch nie gesehen: kunstvoll inszenierte und brillant produzierte Bilder. KOLUMNEN Kolumne „Meine TOUR“

Andy Mies über sein gelungenes Comeback. Kolumne Zeitsprung

Vor 30 Jahren verzückte Jimmy Connors die Fans.