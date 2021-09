Struff in Metz in der ersten Runde ausgeschieden

Köln (SID) – Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist nach der Enttäuschung bei den US Open auch beim ATP-Turnier im französischen Metz in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen den Schweden Mikael Ymer unterlag der Warsteiner 5:7, 3:6.

Schon beim Grand-Slam-Turnier in New York Anfang September war Struff in der ersten Runde gescheitert.