tennis MAGAZIN 12/2022: Unser Team

Am 16. November erscheint tennis MAGAZIN-Ausgabe 12/2022. Unser Exklusiv-Thema: Die deutsche Davis Cup-Mannschaft privat wie nie. Außerdem im Heft: so sieht die Generation nach Kerber & Co. aus, die Doping Affäre um Simona Halep und Jannik Sinner im Interview. PLUS: Padel-Spezial – über 40 Seiten zur neuen Trendsportart.

FIRST SERVICE Schmetterlingseffekt

Die besten Sportfotos 2022. Am Puls der Zeit

Das Red Bull BassLine beim ATP-Turnier in Wien. Klassentreffen

Die WTA-Finals feierten ihr 50-jähriges Bestehen. TURNIERE Zverev & Co. ganz privat

Wer redet am meisten? Wer ist die Stimmungskanone? Private Fragen ans deutsche Davis Cup-Team. Exklusiv: So tickt das deutsche Davis Cup-Team – Teil 1 Exklusiv: So tickt das deutsche Davis Cup-Team – Teil 2 Die Rivalität mit Alcaraz kann richtig gut werden“

Jannik Sinner spricht im tennis MAGAZIN-Interview über den Tennisboom in Italien, seine sportliche Entwicklung und künftige Duelle. Unter Verdacht

Der Dopingfall Simona Halep in der Analyse. Beginn einer neuen Ära

Das verspätete Jubiläum der Swiss Indoors in Basel. In Feierlaune

Besonderer Titel für Daniil Medvedev. Mit Hingis und Görges

Neues Einladungsturnier für Ex-Stars in Luxemburg. REPORTAGE Unsere Besten

tennis MAGAZIN hat im Rahmen der Roadtrip-Serie Serve & Drive das Porsche Junior Team beim Lehrgang am Landesstützpunkt in Stuttgart-Stammheim begleitet. LEUTE Von New York nach Rio

In ihrem Buch „Eine Frage des Willens“ schildert Angelique Kerber in einem Kapitel, wie sie die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro erlebt hat. tennis MAGAZIN: Padel-Spezial auf über 40 Seiten Alter Schwede

Wir haben uns den Aufstieg von Padel in Schweden vor Ort angesehen. „Federer hätte keine Chance“

Jonas Björkman über den Padel-Boom und ein potenzielles Duell mit Roger Federer. Doppelt stark

Johannes Lindmeyer und Matthias Wunner, Deutschland bestes Duo, im Porträt. So läuft die Profitour

Premier Padel vs. World Padel Tour. Streit der Verbände

Die Gründe, warum Deutschland noch ein Entwicklungsland im Padel ist. Interview Richard von Rheinbaben

Was Tennisvereine beachten sollten, wenn sie sich für Padel interessieren Padel für alle

In Hamburg steht Deutschlands größte Halle. Volles Programm

Die Firma Fila will sich im Premiumsegment etablieren. So entsteht ein Racket

Wir erklären den Prozess zum fertigen Head-Racket. Mit Passion zum Profi

Ramiro Moyano und sein Dunlop-Schläger. Daddeln unterm Dach

Flexible Hallenlösungen für Padelcourts. NRW Open

tennis MAGAZIN 11-12/2022: Legende Federer tennis MAGAZIN 10/2022: Serena Williams – Abschied einer Ikone

