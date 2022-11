Exklusiv: So tickt das deutsche Davis Cup-Team – Teil 2

So haben Sie die deutsche Davis Cup-Mannschaft noch nie erlebt! Wir haben erfahren, wie Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Tim Pütz und Kevin Krawietz eigentlich so drauf sind. Wer hat den schrägsten Musikgeschmack? Wer ist die größte Rampensau? Und wer ist der beste Sänger im Team?

Es ist ein ruhiger Samstag, als das deutsche Davis Cup-Team in ihren schwarz-weißen Trainingsanzügen den Konferenzraum im Spielerhotel betritt. Die Jungs sind entspannt, begutachten interessiert das aufgebaute Set und verkabeln sich mit den kleinen Ansteck-Mikrofonen. Dann geht es auch schon los. Jeder Spieler erhält Karten mit den Namen aller Mannschaftskollegen. Sie sollen abstimmen, auf wen die Fragestellung der tennis MAGAZIN-Redaktion am ehesten zutrifft.

Zverev will gehen

Wie auch schon im ersten Teil unserer Fragerunde sind die Jungs aufgeweckt und necken sich gerne. Als Zverev offenbart, dass er hin und wieder gerne nachts um ein Uhr duschen geht, nimmt Pütz die Steilvorlage an. „Quatsch, das war nicht Sascha, der mitten in der Nacht duschen geht und laut Rap-Musik hört“, sagt er sarkastisch. Damit spielt er auf eine Situation im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio an.

Bei den nächsten Fragen stellt das Team fest: Otte hat einen schrägen Musikgeschmack. Allerdings nicht so schräg, dass er sich angesprochen fühlt, als die Frage aufkommt, wer am ehesten auf ein Rammstein-Konzert gehen würden. Allerdings fühlt Zverev sich getriggert. Er springt auf, wirft seine Karten durch die Luft und deutet an den Raum zu verlassen. „Warum jetzt Rammstein? Was war da nochmal?“, fragt Krawietz hämisch.

Zur Erklärung: Zverevs Freundin Sophia Thomalla war über circa vier Jahre bis 2015 mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann liiert. Dass Zverev wohl eher nicht auf ein Event der deutschen Ausnahmeband gehen würde ist sicher. Vielleicht aber Tim Pütz?

Das Streitthema der deutschen Davis Cup-Mannschaft

Jeder im Team verkörpert eine andere Team-Eigenschaft. Hättet ihr vorher gewusst, wer die Rampensau im Team ist oder wer der größte Teamplayer ist? So gut die deutschen Herren sich auch untereinander verstehen: als ein Thema aufkommt, entbrennen tiefe Diskussionen: wer braucht am längsten im Bad? Jeder zeigt mit dem Finger auf die anderen. Nur Otte wird nicht gewählt. Er vermutet: Zverev braucht am meisten Zeit. Der Grund: er hat die längsten Haare.

Anschließend wählen Struff & Co. weiter. Wer ist der beste Sänger? Wer hat die besten Tanzmoves? Dass Struff zu den besten Tänzern im Team gehören soll, kann er selbst nicht so ganz glauben. Aber Otte erinnert ihn an einen Song und einen Tanzpartner, dann muss auch er schmunzeln und zustimmen.

Wer mogelt beim Spielen?

Ein Ritual der deutschen Mannschaft: Karten- oder Brettspiele spielen, wenn sie zusammen sind. Besonders in den Davis Cup-Tagen verbringen die Jungs viel Zeit miteinander, da wird dann mal „Wizzard“ gezockt. Was aber allen bewusst ist: es geht nicht immer mit rechten Mitteln zu. Hättet ihr geahnt, wer der „Schummler“ im Team ist?

