Exklusiv: So tickt das deutsche Davis Cup-Team – Teil 1

So haben Sie die deutsche Davis Cup-Mannschaft noch nie erlebt! Wir haben erfahren, wie Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Tim Pütz und Kevin Krawietz eigentlich so drauf sind, wer den meisten Kaffee trinkt, am besten kocht und am lautesten schnarcht. Aber schauen Sie selbst!

Es ist ein ruhiger Samstag, als das deutsche Davis Cup-Team in ihren schwarz-weißen Trainingsanzügen den Konferenzraum im Spielerhotel betritt. Die Jungs sind entspannt, begutachten interessiert das aufgebaute Set und verkabeln sich mit den kleinen Ansteck-Mikrofonen. Dann geht es auch schon los. Jeder Spieler erhält Karten mit den Namen aller Mannschaftskollegen. Sie sollen abstimmen, auf wen die Fragestellung der tennis MAGAZIN-Redaktion am ehesten zutrifft.

Kevin Krawietz: „War es romantisch?“

Man merkt gleich, wie gut sich das Team untereinander versteht. Keiner der Jungs ist auf den Mund gefallen, hin und wieder huscht ihnen ein frecher Spruch über die Lippen. Ihre Vorliebe: die anderen zu ärgern. Bei der Frage, wer am besten kocht, fangen die Diskussionen an. „Wir könnten das jetzt von der Figur abhängig machen“, wirft Zverev in den Raum. Dann will Struff vom seinem ersten Kocherlebnis mit Pütz erzählen. „War es romantisch?“, fragt Kevin frech. Dann fällt dem Team auf, wie spannend Struffs Geschichten sind.

Struff: „Da nehme ich mich selbst“

Das deutsche Team philosophiert eifrig über die schrägen Charaktereigenschaften der einzelnen Spieler. Struff scheint im Schlaf zu reden, auch wenn das Gesagte keinen Sinn macht und Zverev freut sich am meisten über Spielansetzungen früh am Morgen. Als die Frage aufkommt, von wem die schlechtesten Witze kommen, muss Pütz kichern. Struff gibt ihm einen leichten Stoß, grinst aber: „Da nehme ich mich mal selbst.“ Zverev erklärt warum.

Was schnell klar wird: das Team scheint sich gut zu kennen. Die Antworten sind einstimmig als es um die Arbeitsmotivation geht. Wer ist am ehrgeizigsten und wer am faulsten? Schnell kristallisiert sich heraus, dass Otte ein angesehener Fifa-Spieler ist und Zverev wohl häufig am Handy hängt. Aber welche App nutzt er am häufigsten? Otte hat da eine Vermutung.

