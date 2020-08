tennis MAGAZIN 9/2020 – Rätselhafte Nummer Eins

Titelthema

Rätsel Novak Djokovic

Was steckt hinter scheinbar obskuren Aussagen des 33-jährigen Serben?

First Service

Flugshow

Dustin Brown beeindruckte in Nizza mit einem Kunstschlag.

Covid-19-Fälle

Diese Spieler erkrankten an Corona.

Spitzenklasse vor dem 18. Geburtstag

Sieben U18-Spieler erreichten ein Grand Slam-Viertelfinale.

Tops & Flops

Naomi Osaka, Mardy Fish und Dayana Yastremska.

Nachgefragt bei Tamara Korpatsch

Die 25-Jährige über Kindheitsräume und Karriereziele.

Turniere

Endlich Leben

Das Leben in New York City vor den US Open Ende August.

Trophäenjagd

Die wichtigsten und skurrilsten Pokale der Tour.

Die Comeback-Dame

Barbei Bramblett schaffte das Comeback aller Comebacks.

Überflieger in Berlin

Ein Blick zurück auf die beiden Einladungsturniere an der Spree.

Leistungsklasse 2.0

Das steckt hinter der LK-Reform, die am 1. Oktober kommen wird.

Besser Spielen

Sicher von der Grundlinie

Sieben Übungen für Sicherheit im Grundlinienspiel.

Schlag des Monats

Die Vorhand von Jan-Lennard Struff.

Medizin

Hüftbeschwerden

Wie man unangenehmen Schmerzen in der Hüfte vorbeugen kann.

Reise

Antonio Valdés-Akademie

Das ganze Paket vom Tennistraining bis ans College.

Ausrüstung

„Team Dunlop“-Nachwuchskonzept

Coach Dario Bitorajac im Interview.

Aktion

Mein Tag am College

Jakob Riglewski berichtet aus der Walsh University in Ohio.

Leute

Italienischer Aufsteiger

Matteo Berrettini spricht im großen Interview über seinen Weg nach oben und eine Begegnung mit John McEnroe.

Kolumne

„Meine Tour“

Andreas Mies über seine US Open-Erfahrungen

0

0 x geteilt