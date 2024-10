Federer: „Mit diesem Racket wollte ich Wimbledon gewinnen”

Anlässlich des Laver Cups in Berlin stellte Roger Federer seine neue Schlägerserie rund um den Wilson RF 01 vor.

Mittwochmorgen, 7:50 Uhr. Roger Federer betritt strahlend die Uber-Arena in Berlin. Er ist gekommen, um im Rahmen des Laver Cups seine neue Schlägerserie Wilson RF 01 zu präsentieren. Gegenüber stehen ihm die Juniorenspieler Christopher Thies (16) aus Deutschland und die Schweizerin ­Noelia Manta. Die 15-Jährige ist für Federer ein bekanntes Gesicht. Sie ist die Tochter seines ehemaligen Teamkollegen Lorenzo Manta, zusammen gewannen sie alle ihre vier ­Doppel im Davis Cup.

Vor ausgewählten Gästen, darunter tennis MAGAZIN, schlägt der Schweizer auf dem schwarzen Court die Bälle so, als wäre er nie weggewesen. Die Vorhand: immer noch kraftvoll. Die einhändige Rückhand: eine Augenweide. Der Rückhand-Slice: scharf wie eine Rasierklinge. Die Volleys: gefühlvoll wie eh und je. Die Beinarbeit: leichtfüßig. Die Videos, wie Federer im Alter von 43 Jahren Tennis spielt, ­verbreiten sich in den sozialen Medien in Windeseile. Während Federer die Junioren Thies und Manta auf der anderen Seite mit seinen Schlägen fordert, spricht er gleichzeitig mit Ex-Profi Patrick McEnroe über die Entwicklung seiner Schlägerserie Wilson RF 01, an der er intensiv mitarbeitete. „Das ist eigentlich der Schläger, mit dem ich gehofft hatte, Wimbledon zu gewinnen“, sagt Federer über sein 320 Gramm schweres Modell, den RF 01 Pro.

Federer: „Es war keine Evolution, sondern eine Revolution”

Im Jahr 2022 begann der Maestro mit dem Innovationsteam von Wilson zusammenzuarbeiten, um einen Schläger für seine verbleibende Zeit auf der Tour zu entwickeln. Sie verbrachten viele Stunden mit Tests und Überprüfungen der Designs. Die Stilelemente sind von Federers persönlichem und beruflichem Leben inspiriert, darunter das ikonische RF-Logo sowie ein Spitzendesign, das die Berge von Rogers Heimat, der Schweiz, repräsentiert. „Es war keine Evolution, sondern eine Revolution in meinem Kopf. Ich wollte einen leichteren Rahmen, der einfacher zu benutzen und zu spielen ist. Er schneidet gut durch die Luft, um die Schlägerkopfgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, was für den Angriff, aber auch für die Verteidigung und einige schöne Passierschläge wichtig ist. Mir gefällt der Rahmen wirklich sehr gut“, erzählt Federer.

Die RF 01-Linie umfasst drei Schlägermodelle, den RF 01 Pro, Rogers persönlich gebauter Schläger; den RF 01, gebaut für den fortgeschrittenen erwachsenen Spieler, der einen Rahmen mit Standardgewicht bevorzugt; und den RF 01 Future. Er ist ideal für den fortgeschrittenen Spieler der nächsten Generation, der einen leichteren Rahmen zur Entwicklung seines Spiels benötigt.

Die RF 01-Kollektion umfasst zudem Sporttaschen und Zubehör wie Griffbänder und Vibrationsdämpfer. Im Vordergrund steht aber die Schlägerserie. „Nachdem ich meine gesamte Karriere mit Wilson-Schlägern verbracht habe, bin ich begeistert von der neuen RF-Kollektion, die wir gemeinsam entwickelt haben“, sagt Federer und ergänzt: „Ich fühle mich geehrt, dass Wilson mein Erbe fortsetzt, indem es das Spiel, das ich liebe, weiterentwickelt, und ich hoffe, dass die Kollektion die Stars von heute genauso inspiriert, wie ich ­inspiriert wurde, als ich zum ersten Mal einen ­Wilson-Schläger in die Hand nahm.“

Die RF 01-Serie von Wilson im Überblick

RF 01 Pro

Gewicht: 320 Gramm

Schlagfläche: 632 qcm

Bespannung: 16×19

Balance: 31,5 cm

Preis: 300 Euro

RF 01

Gewicht: 300 Gramm

Schlagfläche: 632 qcm

Bespannung: 16×19

Balance: 31,5 cm

Preis: 280 Euro

RF 01 Future

Gewicht: 280 Gramm

Schlagfläche: 632 qcm

Bespannung: 16×19

Balance: 32 cm

Preis: 260 Euro